لقاءات مكثفة للحجار.. ملفات صحية وإنمائية وانتخابية

شهد مكتب والبلديات أحمد يوماً حافلاً باللقاءات، تناولت ملفات إنمائية وصحية وانتخابية وأمنية، في إطار التنسيق بين الوزارات والمؤسسات استعداداً للمرحلة المقبلة.فقد استقبل الوزير الحجار العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في حضور محافظ – الهرمل بشير خضر ورئيس بلدية ، حيث تم البحث في الأوضاع الصحية في المحافظة وسبل تعزيز الخدمات الطبية وتطوير التعاون الميداني بين الوزارتين.كما التقى النائب ، وجرى عرض الشؤون الإنمائية والخدماتية في عدد من المناطق الجبلية.وفي سياق متصل، عقد الوزير الحجار اجتماعاً إدارياً مع فريق العمل في الوزارة، خُصص لمتابعة التحضيرات الإدارية واللوجستية للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً على ضرورة ضمان الشفافية والدقة في الإجراءات.وفي اجتماع آخر، تناول الحجار ملف الكسارات بحضور لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وعدد من المحافظين والضباط المعنيين، حيث تمت مناقشة آليات تنظيم عمل الكسارات وضبط المخالفات البيئية والإدارية.كما استقبل الوزير سفير صربيا في ميلان تروجانوفيتش، يرافقه المستشار ساشا أوزدانيتش، وتم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والبلدية والتنموية.واختتم الوزير يومه بلقاء وفد من جامعة AUL برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور مصطفى حمزة، وتم خلال اللقاء بحث المبادرات الأكاديمية المشتركة ومشاريع التعاون في التدريب والتعليم الجامعي.