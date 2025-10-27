لقاءات مكثفة للحجار.. ملفات صحية وإنمائية وانتخابية

شهد مكتب وزير الداخلية
والبلديات أحمد الحجار
يوماً حافلاً باللقاءات، تناولت ملفات إنمائية وصحية وانتخابية وأمنية، في إطار التنسيق بين الوزارات والمؤسسات استعداداً للمرحلة المقبلة.
فقد استقبل الوزير الحجار وزير الصحة
العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في حضور محافظ بعلبك
– الهرمل بشير خضر ورئيس بلدية حربتا
، حيث تم البحث في الأوضاع الصحية في المحافظة وسبل تعزيز الخدمات الطبية وتطوير التعاون الميداني بين الوزارتين.
كما التقى النائب وائل أبو فاعور
، وجرى عرض الشؤون الإنمائية والخدماتية في عدد من المناطق الجبلية.
وفي سياق متصل، عقد الوزير الحجار اجتماعاً إدارياً مع فريق العمل في الوزارة، خُصص لمتابعة التحضيرات الإدارية واللوجستية للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً على ضرورة ضمان الشفافية والدقة في الإجراءات.
وفي اجتماع آخر، تناول الحجار ملف الكسارات بحضور المدير العام
لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وعدد من المحافظين والضباط المعنيين، حيث تمت مناقشة آليات تنظيم عمل الكسارات وضبط المخالفات البيئية والإدارية.
كما استقبل الوزير سفير صربيا في لبنان
ميلان تروجانوفيتش، يرافقه المستشار ساشا أوزدانيتش، وتم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي
في المجالات الأمنية والبلدية والتنموية.
واختتم الوزير يومه بلقاء وفد من جامعة AUL برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور مصطفى حمزة، وتم خلال اللقاء بحث المبادرات الأكاديمية المشتركة ومشاريع التعاون في التدريب والتعليم الجامعي.