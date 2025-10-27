اللواء شقير يستقبل عبد الهادي محفوظ ويؤكدان أهمية التنسيق الإعلامي والأمني

Advertisement

استقبل العام اللواء حسن في مكتبه، بعد ظهر اليوم، رئيس والمسموع ، حيث جرى خلال اللقاء بحث شؤون إعلامية وأمنية مشتركة، في ظل المستجدات الراهنة والتحديات التي تواجه المؤسسات الرسمية والإعلامية.وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين والأمن العام، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم القطاع الإعلامي وضمان المعايير المهنية والقانونية، إلى جانب حماية الحريات العامة ضمن إطار المسؤولية الوطنية.وفي ختام اللقاء، قدّم محفوظ درعاً تذكارية إلى اللواء شقير، عربون وفاء وتقدير لدوره في تطوير أداء المؤسسة الأمنية وتعزيز الشفافية والتواصل مع الرأي العام.