Advertisement

لبنان

اللواء شقير يستقبل عبد الهادي محفوظ ويؤكدان أهمية التنسيق الإعلامي والأمني

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:48
A-
A+
Doc-P-1434736-638971844734737819.png
Doc-P-1434736-638971844734737819.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه، بعد ظهر اليوم، رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، حيث جرى خلال اللقاء بحث شؤون إعلامية وأمنية مشتركة، في ظل المستجدات الراهنة والتحديات التي تواجه المؤسسات الرسمية والإعلامية.
Advertisement

وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين المجلس الوطني للإعلام والأمن العام، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم القطاع الإعلامي وضمان التزام المعايير المهنية والقانونية، إلى جانب حماية الحريات العامة ضمن إطار المسؤولية الوطنية.

وفي ختام اللقاء، قدّم محفوظ درعاً تذكارية إلى اللواء شقير، عربون وفاء وتقدير لدوره في تطوير أداء المؤسسة الأمنية وتعزيز الشفافية والتواصل مع الرأي العام.
 
 
مواضيع ذات صلة
عبد الهادي محفوظ: شركات التأمين تتنصل من التزاماتها الصحية
lebanon 24
27/10/2025 22:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار التقى اللواء شقير وناقش معه ملفات أمنية وإدارية
lebanon 24
27/10/2025 22:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل وفد جمعية Rethinking Lebanon وتسلّم درعًا تقديريًا
lebanon 24
27/10/2025 22:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل ريزا وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد
lebanon 24
27/10/2025 22:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الوطني للإعلام المرئي

المجلس الوطني للإعلام

المدير العام للأمن

عبد الهادي محفوظ

المجلس الوطني

المدير العام

مؤسسة الأمن

مجلس الوطني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-10-27
16:07 | 2025-10-27
15:47 | 2025-10-27
15:39 | 2025-10-27
15:32 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24