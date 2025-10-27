المجلس الوطني لثورة الأرز: القرار السياسي رهينة حزب الله

Advertisement

• أنّ لبنان يمرّ بأزمة مصيرية تحتاج إلى قيادة جديدة شجاعة.

• أنّ العديد من الروحيين والسياسيين فشلوا في حماية الوجود المسيحي.

• ضرورة معالجة ملف بيع أراضي والأوقاف قبل فوات الأوان.

رأى المجلس الوطني لثورة الأرز – ، في بيانٍ صدر بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي، أنّ الواقع السياسي في بات "خاضعًا لسياسة الارتهان، ما أفقد الدولة سيادتها واستقلال قرارها الوطني".وأكد البيان أنّ " اللبنانية، رغم تهميشها، لا تزال تتمتّع بهمّة عالية في مواجهة نظامٍ سياسيٍّ عاجز عن أي رؤية إنقاذية"، محذّرًا من أنّ القرار السياسي اللبناني أصبح رهينة لطرف إقليمي يمثّله الذي ينفّذ أجندة الجمهورية الإسلامية على الأرض اللبنانية.وأشار المجلس إلى أنّ هذا الأداء "ينتج ضعفًا في القيادة وتبعية سياسية وأمنية واقتصادية"، داعيًا إلى "إنهاء حالة الارتهان وبناء دولة ذات قرار سيادي مستقل".وفي سياق الحديث عن الأوضاع الإقليمية، حذّر البيان من "خطر تمدّد الحرب إلى لبنان في ظلّ غياب أي تحرّك مسؤول من السلطة الحالية"، معتبرًا أن "الفريق الممسك بمفاصل القرار يغطّى رسميًا رغم خطورة النهج الذي يعتمده".كما دعا نيسي إلى تأسيس حركة وعي وطنية ديمقراطية جديدة تضمّ القوى الشبابية المستقلة، بهدف "إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي وكسر القوالب التقليدية منذ اتفاق الطائف"، مؤكّدًا استعداده لخوض الانتخابات المقبلة "بخطاب وطني سيادي شفاف يواجه قوى اللادولة".وفي ختام البيان، توجّه المجتمعون إلى قداسة البابا فرنسيس الذي يُتوقّع أن يزور لبنان مطلع الشهر المقبل، بباقة من الملاحظات أبرزها:وختم المجلس بالدعوة إلى "تكاتف الجهود الوطنية والروحية لإعادة بناء أسس السيادة والكرامة والمواطنة".