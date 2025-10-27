Advertisement

لبنان

المجلس الوطني لثورة الأرز: القرار السياسي رهينة حزب الله

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:58
Doc-P-1434741-638971849017878297.jpg
Doc-P-1434741-638971849017878297.jpg photos 0
رأى المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية، في بيانٍ صدر بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي، أنّ الواقع السياسي في لبنان بات "خاضعًا لسياسة الارتهان، ما أفقد الدولة سيادتها واستقلال قرارها الوطني".
وأكد البيان أنّ "المعارضة اللبنانية، رغم تهميشها، لا تزال تتمتّع بهمّة عالية في مواجهة نظامٍ سياسيٍّ عاجز عن أي رؤية إنقاذية"، محذّرًا من أنّ القرار السياسي اللبناني أصبح رهينة لطرف إقليمي يمثّله حزب الله الذي ينفّذ أجندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأرض اللبنانية.

وأشار المجلس إلى أنّ هذا الأداء "ينتج ضعفًا في القيادة وتبعية سياسية وأمنية واقتصادية"، داعيًا إلى "إنهاء حالة الارتهان وبناء دولة ذات قرار سيادي مستقل".

وفي سياق الحديث عن الأوضاع الإقليمية، حذّر البيان من "خطر تمدّد الحرب إلى لبنان في ظلّ غياب أي تحرّك مسؤول من السلطة الحالية"، معتبرًا أن "الفريق الممسك بمفاصل القرار يغطّى رسميًا رغم خطورة النهج الذي يعتمده".

كما دعا نيسي إلى تأسيس حركة وعي وطنية ديمقراطية جديدة تضمّ القوى الشبابية المستقلة، بهدف "إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي وكسر القوالب التقليدية منذ اتفاق الطائف"، مؤكّدًا استعداده لخوض الانتخابات المقبلة "بخطاب وطني سيادي شفاف يواجه قوى اللادولة".

وفي ختام البيان، توجّه المجتمعون إلى قداسة البابا فرنسيس الذي يُتوقّع أن يزور لبنان مطلع الشهر المقبل، بباقة من الملاحظات أبرزها:
• أنّ لبنان يمرّ بأزمة مصيرية تحتاج إلى قيادة جديدة شجاعة.
• أنّ العديد من القادة الروحيين والسياسيين فشلوا في حماية الوجود المسيحي.
• ضرورة معالجة ملف بيع أراضي المسيحيين والأوقاف قبل فوات الأوان.

وختم المجلس بالدعوة إلى "تكاتف الجهود الوطنية والروحية لإعادة بناء الدولة على أسس السيادة والكرامة والمواطنة".
الدولة على

المسيحيين

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

الجمهوري

ديمقراطي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24