23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف وصل إلى بيروت في زيارة رسميّة تستمر 3 أيّام
Lebanon 24
27-10-2025
|
12:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف Légion D’Honneur الأميرال الان كولديفي إلى مطار رفيق
الحريري
الدولي –
بيروت
، مساء اليوم، في زيارة رسمية للبنان تستغرق ثلاثة أيام.
Advertisement
وكان في استقبال الأميرال كولديفي في
المطار
، رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف السفير خليل كرم،
الأمين العام
للجمعية رفيق شلالا، وممثل السفارة
الفرنسية
في بيروت سيباستيان لوسولنيه.
وترافق الأميرال كولديفي زوجته آن كولديفي والمسؤولة عن فروع الجمعية في العالم السفيرة كورين بروزيه.
ومن المقرر أن يلتقي الأميرال كولديفي خلال زيارته، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس
مجلس الوزراء
نواف سلام والبطريرك الماروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي
، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، إضافة إلى أعضاء الجمعية.
وتحدث الأميرال كولديفي عن "سعادته لوجوده في
لبنان
ولقائه كبار المسؤولين فيه وأعضاء جمعية جوقة الشرف للاطلاع على نشاطات الجمعية في المجالات الثقافية والإنسانية".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: روبيو يبدأ اليوم زيارة إلى إسرائيل تستمر 3 أيام
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو يبدأ اليوم زيارة إلى إسرائيل تستمر 3 أيام
27/10/2025 22:23:43
27/10/2025 22:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستمر 4 أيام.. وصول بوتين إلى الصين بزيارة رسمية (فيديو)
Lebanon 24
ستستمر 4 أيام.. وصول بوتين إلى الصين بزيارة رسمية (فيديو)
27/10/2025 22:23:43
27/10/2025 22:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "الارض: دعم وزارة السياحة حماية مغارة فقمة عمشيت خطوة رسميّة مهمّة
Lebanon 24
جمعية "الارض: دعم وزارة السياحة حماية مغارة فقمة عمشيت خطوة رسميّة مهمّة
27/10/2025 22:23:43
27/10/2025 22:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: زيارة الشيباني إلى واشنطن تأتي قبل أيام من المشاركة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
الخارجية السورية: زيارة الشيباني إلى واشنطن تأتي قبل أيام من المشاركة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
27/10/2025 22:23:43
27/10/2025 22:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مار بشارة بطرس الراعي
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
مجلس الوزراء
الأمين العام
قائد الجيش
الفرنسية
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟
Lebanon 24
تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟
16:14 | 2025-10-27
27/10/2025 04:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان
15:47 | 2025-10-27
27/10/2025 03:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة
Lebanon 24
"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة
15:39 | 2025-10-27
27/10/2025 03:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
Lebanon 24
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
15:32 | 2025-10-27
27/10/2025 03:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:14 | 2025-10-27
تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟
16:07 | 2025-10-27
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
15:47 | 2025-10-27
خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان
15:39 | 2025-10-27
"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة
15:32 | 2025-10-27
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
15:15 | 2025-10-27
آخر خبر.. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا بشأن لبنان؟
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 22:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 22:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 22:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24