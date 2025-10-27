رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف وصل إلى بيروت في زيارة رسميّة تستمر 3 أيّام

وصل رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف Légion D’Honneur الأميرال الان كولديفي إلى مطار رفيق الدولي – ، مساء اليوم، في زيارة رسمية للبنان تستغرق ثلاثة أيام.

وكان في استقبال الأميرال كولديفي في ، رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف السفير خليل كرم، للجمعية رفيق شلالا، وممثل السفارة في بيروت سيباستيان لوسولنيه.





وترافق الأميرال كولديفي زوجته آن كولديفي والمسؤولة عن فروع الجمعية في العالم السفيرة كورين بروزيه.





ومن المقرر أن يلتقي الأميرال كولديفي خلال زيارته، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس نواف سلام والبطريرك الماروني الكاردينال ، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، إضافة إلى أعضاء الجمعية.