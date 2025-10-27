Advertisement

لبنان

رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف وصل إلى بيروت في زيارة رسميّة تستمر 3 أيّام

Lebanon 24
27-10-2025 | 12:03
وصل رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف Légion D’Honneur الأميرال الان كولديفي إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، مساء اليوم، في زيارة رسمية للبنان تستغرق ثلاثة أيام.
وكان في استقبال الأميرال كولديفي في المطار، رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف السفير خليل كرم، الأمين العام للجمعية رفيق شلالا، وممثل السفارة الفرنسية في بيروت سيباستيان لوسولنيه.


وترافق الأميرال كولديفي زوجته آن كولديفي والمسؤولة عن فروع الجمعية في العالم السفيرة كورين بروزيه.


ومن المقرر أن يلتقي الأميرال كولديفي خلال زيارته، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، إضافة إلى أعضاء الجمعية.


وتحدث الأميرال كولديفي عن "سعادته لوجوده في لبنان ولقائه كبار المسؤولين فيه وأعضاء جمعية جوقة الشرف للاطلاع على نشاطات الجمعية في المجالات الثقافية والإنسانية".
