لبنان
الموت يغيّب رئيس مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال في لبنان جوزيف عسيلي
Lebanon 24
27-10-2025
|
12:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت رئيس مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال في
لبنان
(CCCL) وأحد مؤسسيه
جوزيف
عسيلي، الذي توفي يوم الخميس في
باريس
عن عمر 75 عامًا، وفق ما أعلن المركز اليوم الاثنين.
وسيُقام قداس وجناز لراحة نفسه عند الثانية
من بعد
ظهر الأربعاء في
كنيسة
القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) في الأشرفية.
ونعى "أعضاء مجلس الأمناء والجسم الإداري والطبي" في المركز عسيلي الذي كان يتولى منصب رئيس مجلس الأمناء منذ عام 2022.
ووصف بيان للمركز الراحل بأنه "أحد المؤسّسين الذين وضعوا الحجر الأساس للمركز عام 2002".
واعتبر المركز أنه "خسر برحيله ركناً أساسياً من مسيرته، ورجلاً كرّس وقته وجهده وإيمانه لدعم رسالة الأمل والعطاء".
وكان عسيلي رجل أعمال ومطوّرًا عقاريًا بارزًا، تولّى رئاسة عدد من الشركات وشارك في مجالس إدارة أخرى، من بينها الشركة
اللبنانية
لتطوير وإعادة إعمار
وسط بيروت
(سوليدير)، وشركة الترابة الوطنية، وشركة الكيماويات اللبنانية وغيرها.
انطلقت مسيرته المهنية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي في القطاعين المصرفي والمالي، إضافة إلى مجال الاستثمارات في
الولايات المتحدة
، عقب حصوله عام 1973 على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة
نيويورك
.
