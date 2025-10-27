Advertisement

لبنان

عن غارة البياض.. بيانٌ من "الصحة"

Lebanon 24
27-10-2025 | 12:48
أعلنت وزارة الصحة العامّة، مساء الإثنين، عن استشهاد شقيقين، جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البياض - قضاء صور في جنوب لبنان.
وذكرت الوزارة أن هذه الحصيلة "أولية" للغارة المُعادية التي استهدفت البلدة الجنوبيّة.
 
 

وزارة الصحة

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

قضاء صور

الحص

تابع
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24