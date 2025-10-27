23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون استقبل المشنوق ووفداً من المهندسين المتقاعدين
Lebanon 24
27-10-2025
|
12:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، بعد ظهر اليوم، في
قصر بعبدا
، وفدا من المهندسين المتقاعدين، برئاسة المهندس ناصر البعيني، الذي ألقى كلمة في مستهل اللقاء اقترح فيها "الاستعانة بالمهندسين المتقاعدين للتطوع في إعادة الاعمار وتقديم دراسات واقتراحات في تطوير وتنظيم مؤسسات الدولة".
Advertisement
وأوضح البعيني، أن "المتقاعدين بادروا الى تشكيل لجنة من المهندسين والمعماريين، وضعت دراسة أولية لمتطلبات إعادة الاعمار بإشراف نقابة المهندسين، على أن تمر عبرها كل المخططات للتدقيق بمواصفاتها وبدعم من نقيب المهندسين فادي حنا، ورئيس فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين في النقابة"، وقال: "من المهام التي نقترحها ونتطلع الى إنجازها، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على هيكلية الإدارات وتحديثها وغربلة الوظائف واستحداثها، هي تدريب الموظفين على المهام المستحدثة".
كذلك، عرض البعيني للرئيس عون "واقع المهندسين المتقاعدين ومطالبهم"، مشيرا إلى "تقاضي المهندس المتقاعد ما يقارب 240 دولارا شهريا، وهو أقل حتى من الحد الأدنى للأجور"، معتبرا أن "
التزام
لبنان
بقوانين التقاعد، يجب ان يشمل التغطية الصحية".
أيضاً، طالب البعيني بـ"خفض بعض الفواتير للمتقاعدين كفواتير الماء والكهرباء، وبتعديل قانون صندوق التقاعد للمهندسين، لجهة مشاركة المتقاعدين في لجنة إدارة صندوق التقاعد".
ومن جهته، شكر رئيس الجمهورية لـ"المهندسين المتقاعدين مبادرتهم ووضعهم خبراتهم المتراكمة في خدمة الصالح العام"، مؤكدا لهم "متابعته لمطالبهم، كما المطالب المحقة لجميع المتقاعدين في لبنان، الذين يتحملون بشكل قاس أعباء الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد".
المشنوق
واستقبل رئيس الجمهورية الوزير السابق
نهاد المشنوق
، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
مواضيع ذات صلة
المهندسون المتقاعدون يصعّدون: اعتصام ومؤتمر صحافي للمطالبة برفع المعاشات
Lebanon 24
المهندسون المتقاعدون يصعّدون: اعتصام ومؤتمر صحافي للمطالبة برفع المعاشات
27/10/2025 22:24:21
27/10/2025 22:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق ووفداً من بلديّات عكار
Lebanon 24
سلام استقبل نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق ووفداً من بلديّات عكار
27/10/2025 22:24:21
27/10/2025 22:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش استقبل النائب بلال عبدالله ووفدًا من برجا لبحث شؤون إنمائية
Lebanon 24
خريش استقبل النائب بلال عبدالله ووفدًا من برجا لبحث شؤون إنمائية
27/10/2025 22:24:21
27/10/2025 22:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل الصمد ووفداً من مستشاري الكونغرس الأميركي
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل الصمد ووفداً من مستشاري الكونغرس الأميركي
27/10/2025 22:24:21
27/10/2025 22:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
نهاد المشنوق
قصر بعبدا
الجمهوري
رئيس عون
من جهته
المشنوق
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟
Lebanon 24
تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟
16:14 | 2025-10-27
27/10/2025 04:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان
15:47 | 2025-10-27
27/10/2025 03:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة
Lebanon 24
"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة
15:39 | 2025-10-27
27/10/2025 03:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
Lebanon 24
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
15:32 | 2025-10-27
27/10/2025 03:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:14 | 2025-10-27
تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟
16:07 | 2025-10-27
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
15:47 | 2025-10-27
خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان
15:39 | 2025-10-27
"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة
15:32 | 2025-10-27
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
15:15 | 2025-10-27
آخر خبر.. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا بشأن لبنان؟
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 22:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 22:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 22:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24