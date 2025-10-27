Advertisement

لبنان

عون استقبل المشنوق ووفداً من المهندسين المتقاعدين

Lebanon 24
27-10-2025 | 12:55
Doc-P-1434760-638971885821528580.jfif
Doc-P-1434760-638971885821528580.jfif photos 0
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، وفدا من المهندسين المتقاعدين، برئاسة المهندس ناصر البعيني، الذي ألقى كلمة في مستهل اللقاء اقترح فيها "الاستعانة بالمهندسين المتقاعدين للتطوع في إعادة الاعمار وتقديم دراسات واقتراحات في تطوير وتنظيم مؤسسات الدولة".
وأوضح البعيني، أن "المتقاعدين بادروا الى تشكيل لجنة من المهندسين والمعماريين، وضعت دراسة أولية لمتطلبات إعادة الاعمار بإشراف نقابة المهندسين، على أن تمر عبرها كل المخططات للتدقيق بمواصفاتها وبدعم من نقيب المهندسين فادي حنا، ورئيس فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين في النقابة"، وقال: "من المهام التي نقترحها ونتطلع الى إنجازها، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على هيكلية الإدارات وتحديثها وغربلة الوظائف واستحداثها، هي تدريب الموظفين على المهام المستحدثة".


كذلك، عرض البعيني للرئيس عون "واقع المهندسين المتقاعدين ومطالبهم"، مشيرا إلى "تقاضي المهندس المتقاعد ما يقارب 240 دولارا شهريا، وهو أقل حتى من الحد الأدنى للأجور"، معتبرا أن "التزام لبنان بقوانين التقاعد، يجب ان يشمل التغطية الصحية".
 

أيضاً، طالب البعيني بـ"خفض بعض الفواتير للمتقاعدين كفواتير الماء والكهرباء، وبتعديل قانون صندوق التقاعد للمهندسين، لجهة مشاركة المتقاعدين في لجنة إدارة صندوق التقاعد".


ومن جهته، شكر رئيس الجمهورية لـ"المهندسين المتقاعدين مبادرتهم ووضعهم خبراتهم المتراكمة في خدمة الصالح العام"، مؤكدا لهم "متابعته لمطالبهم، كما المطالب المحقة لجميع المتقاعدين في لبنان، الذين يتحملون بشكل قاس أعباء الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد".


المشنوق


واستقبل رئيس الجمهورية الوزير السابق نهاد المشنوق، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
 
 
 
 
 


