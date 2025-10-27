Advertisement

لبنان

رسالة من الجالية اللبنانية في مشيغن الأميركية إلى "الخارجية".. ماذا فيها؟

Lebanon 24
27-10-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1434769-638971907881985819.png
Doc-P-1434769-638971907881985819.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت مؤسسات الجالية اللبنانيّة في ميشيغن وفاعليّاتها رسالة إلى وزارة الخارجيّة والمغتربين والرئاسات الثلاث، أعربت فيها عن موقفها المؤيّد لإجراء الانتخابات النيابيّة للعام 2026 على أساس قانون العام 2017 كما هو، في الشّق الذي يتعلّق باقتراع المُغتربين للمقاعد الستّة المُخصّصة لغيْر المُقيمين.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
lebanon 24
28/10/2025 02:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجالية اللبنانية في كندا تقف سدًّا منيعًا في وجه محاولات التشويه
lebanon 24
28/10/2025 02:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط: الجالية اللبنانية في البرازيل جسر تواصل حضاري
lebanon 24
28/10/2025 02:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير ناقش مع رجي أوضاع الجالية اللبنانية في أستراليا
lebanon 24
28/10/2025 02:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الجالية اللبنانية

اللبنانية

الست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:29 | 2025-10-27
18:32 | 2025-10-27
18:06 | 2025-10-27
18:01 | 2025-10-27
17:42 | 2025-10-27
17:34 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24