رسالة من الجالية اللبنانية في مشيغن الأميركية إلى "الخارجية".. ماذا فيها؟

وجهت مؤسسات الجالية اللبنانيّة في ميشيغن وفاعليّاتها رسالة إلى وزارة الخارجيّة والمغتربين والرئاسات الثلاث، أعربت فيها عن موقفها المؤيّد لإجراء الانتخابات النيابيّة للعام 2026 على أساس قانون العام 2017 كما هو، في الشّق الذي يتعلّق باقتراع المُغتربين للمقاعد الستّة المُخصّصة لغيْر المُقيمين.

