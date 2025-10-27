Advertisement

لبنان

الـ"NBN" في أعنف حملة على "القوات": "إنهم الوشاة"!

Lebanon 24
27-10-2025 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1434784-638971933181460497.jpg
Doc-P-1434784-638971933181460497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّت قناة الـ"NBN" هجوماً عنيفاً على "القوات اللبنانية"، وذلك عشية الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب يوم غد، والتي أعلنت "القوات اللبنانية" مقاطعتها وعدم المشاركة فيها.
Advertisement
وجاء في مقدمة الـ"NBN": وقت الوشاية والتعطيل...قوات،والتاريخ يشهد... في فعل الوشاية هم سباقون وفي التعطيل هم مبدعون ...بدهم وما فيهم،لأنهم قوات الإسترزاق على حساب كل أبناء وطنهم... إنهم الوشاة القدامى يجددون جلدهم كالحرباء... مرة يحرضون الإسرائيلي عبر صحيفتهم الصفراء على إجتياح لبنان، وأخرى يروجون لعقوبات تستهدف قامات وطنية... وفي زمن تأمّل فيه اللبنانيون بعهد جديد لإعادة إنطلاق الدولة وتفعيل مؤسساتها،إثر عدوان اسرائيلي لا يزال مستمراً،وحدها قوات جعجع تعيش أسيرة في زمن غابر لا يريد أحد أن يعود اليه،زمنٍ يتحدث فيه جعجع عن  تهاوي مؤسسات الدولة تحت وطأة التعطيل ،فيما هو نفسه يقود حملة هذا التعطيل من خلال مقاطعة نوابه للتشريع والسعي لفرض أجندته السياسية ببنودها الضيقة على جدول الأعمال الوطني والهدف الحقيقي هو لا اقتراع المغتربين ولا من ينتخبون... بل تطيير الإستحقاق برمته... انهم الوشاة القدامى الجدد، تارة يدّعون اخذ البرلمان رهينة بعد خطفه، وأُخرى يكذبون بخبرية دفن القوانين، وطوراً يستخدمون مصطلح الانقلابٌ الموصوف على الدستور، فيما هم أرباب الرهانات الخاطئة والمجازر والخطف والذبح والدفن والإنقلابات، وفي الإنقلاب تحديداً حلفاؤهم الأقربون والأبعدون شهود... يَعرف المسيحيون خصوصاً واللبنانيون عامة انّ جعجع قد أحسن القيام بكل الأفعال الآنفة الذكر،وهو لم يقم يوماً بسواها، بل ومذ تسلمه قيادة القوات لا يزال يقيم في قوقعة مشروع حالات حتماً...
 
 
وحتماً رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم بواجباته الدستورية عل  أكمل وجه، وفق ما ينص عليه الكتاب والنظام الداخلي وهو لم ولن يرضخ لأضغاث أحلام الجعاجعة في تحويل عمل المجلس الى لائحة تنتقي منها القوات ما يخدم مصلحتها a la carte... في الخلاصة بوجود نبيه بري، صلوا الأبانا والسلام وإقرأوا فاتحة الكتاب على كل مشاريعكم الفئوية والإنعزالية...لأن لبنان سيبقى الوطن النهائي لجميع أبنائه، والرئيس بري سيبقى حارساً للتشريع، ولن يكون لبنان بوجوده مساحة للتشليع كما تبتغون...والانتخابات ستحصل والسلام...
مواضيع ذات صلة
الحواط: فوز طلاب "القوات" في الـ"LAU" و الـ"NDU" مؤشر سيترجم في الانتخابات النيابية
lebanon 24
28/10/2025 02:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص زار "صوت كل لبنان" والـ"NBN": لإعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم
lebanon 24
28/10/2025 02:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوزهم بإنتخابات الـ"NDU" والـ"LAU".. رسالة من ستريدا جعجع إلى "طلاب القوات"
lebanon 24
28/10/2025 02:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد "حملة جنسيتي" تابع مع وزير الصحة حصول أبناء اللبنانيات على حقوقهم
lebanon 24
28/10/2025 02:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

القوات اللبنانية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

البرلمان

رئيس بري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:29 | 2025-10-27
18:32 | 2025-10-27
18:06 | 2025-10-27
18:01 | 2025-10-27
17:42 | 2025-10-27
17:34 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24