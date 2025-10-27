21
الـ"NBN" في أعنف حملة على "القوات": "إنهم الوشاة"!
شنّت قناة الـ"NBN" هجوماً عنيفاً على "
القوات اللبنانية
"، وذلك عشية الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب يوم غد، والتي أعلنت "القوات
اللبنانية
" مقاطعتها وعدم المشاركة فيها.
وجاء في مقدمة الـ"NBN": وقت الوشاية والتعطيل...قوات،والتاريخ يشهد... في فعل الوشاية هم سباقون وفي التعطيل هم مبدعون ...بدهم وما فيهم،لأنهم قوات الإسترزاق على حساب كل أبناء وطنهم... إنهم الوشاة القدامى يجددون جلدهم كالحرباء... مرة يحرضون
الإسرائيلي
عبر صحيفتهم الصفراء على إجتياح
لبنان
، وأخرى يروجون لعقوبات تستهدف قامات وطنية... وفي زمن تأمّل فيه اللبنانيون بعهد جديد لإعادة إنطلاق الدولة وتفعيل مؤسساتها،إثر عدوان اسرائيلي لا يزال مستمراً،وحدها قوات جعجع تعيش أسيرة في زمن غابر لا يريد أحد أن يعود اليه،زمنٍ يتحدث فيه جعجع عن تهاوي مؤسسات الدولة تحت وطأة التعطيل ،فيما هو نفسه يقود حملة هذا التعطيل من خلال مقاطعة نوابه للتشريع والسعي لفرض أجندته السياسية ببنودها الضيقة على جدول الأعمال الوطني والهدف الحقيقي هو لا اقتراع المغتربين ولا من ينتخبون... بل تطيير الإستحقاق برمته... انهم الوشاة القدامى الجدد، تارة يدّعون اخذ
البرلمان
رهينة بعد خطفه، وأُخرى يكذبون بخبرية دفن القوانين، وطوراً يستخدمون مصطلح الانقلابٌ الموصوف على
الدستور
، فيما هم أرباب الرهانات الخاطئة والمجازر والخطف والذبح والدفن والإنقلابات، وفي الإنقلاب تحديداً حلفاؤهم الأقربون والأبعدون شهود... يَعرف المسيحيون خصوصاً واللبنانيون عامة انّ جعجع قد أحسن القيام بكل الأفعال الآنفة الذكر،وهو لم يقم يوماً بسواها، بل ومذ تسلمه قيادة القوات لا يزال يقيم في قوقعة مشروع حالات حتماً...
وحتماً
رئيس مجلس النواب نبيه بري
يقوم بواجباته الدستورية عل أكمل وجه، وفق ما ينص عليه الكتاب والنظام الداخلي وهو لم ولن يرضخ لأضغاث أحلام الجعاجعة في تحويل عمل المجلس الى لائحة تنتقي منها القوات ما يخدم مصلحتها a la carte... في الخلاصة بوجود
نبيه بري
، صلوا الأبانا والسلام وإقرأوا فاتحة الكتاب على كل مشاريعكم الفئوية والإنعزالية...لأن لبنان سيبقى الوطن النهائي لجميع أبنائه، والرئيس
بري
سيبقى حارساً للتشريع، ولن يكون لبنان بوجوده مساحة للتشليع كما تبتغون...والانتخابات ستحصل والسلام...
