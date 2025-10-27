Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة اغتيال عنصرين من "حزب الله"... شاهدوه

Lebanon 24
27-10-2025 | 14:38
كتبت المتحدثة بإسم الجيش الإسرائيلي كابتن إيلا في منشور على حسابها عبر منصة "أكس" أن "الجيش الإسرائيلي هاجم في وقت سابق من اليوم، بقيادة قيادة المنطقة الشمالية ومن خلال سلاح الجو، وقضى على حسين إبراهيم سليمان من كتيبة تابعة لـ"قوة الرضوان" في منظمة حزب الله، في منطقة البياض بجنوب لبنان".
وتابعت، "كما تم في الغارة القضاء على آخر من منظمة حزب الله، ويدعى حسن إبراهيم سليمان".

وأضافت إيلا، "كانا يعملان على دفع مخططات باتجاه أراضي دولة إسرائيل، وتم القضاء عليهما أثناء عملهما على إعادة تأهيل بنية تحتية".

وأستكملت، "أعمال حزب الله شكّلت تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها، وانتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

واختتمت، " يواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل إزالة كل تهديدٍ على إسرائيل".

