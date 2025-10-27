الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة اغتيال عنصرين من "حزب الله"... شاهدوه

#مشاهد: جيش الدفاع يقضي على ارهابيين من منظمة حزب الله الإرهابية أثناء عملهما على إعادة تأهيل بنية تحتية إرهابية في



🔸 هاجم جيش الدفاع في وقت سابق من اليوم (الاثنين)، بقيادة قيادة ومن خلال سلاح الجو، وقضى على الإرهابي حسين إبراهيم سليمان من كتيبة…

وتابعت، "كما تم في الغارة على آخر من منظمة حزب الله، ويدعى حسن إبراهيم سليمان".وأضافت إيلا، "كانا يعملان على دفع مخططات باتجاه أراضي ، وتم القضاء عليهما أثناء عملهما على إعادة تأهيل بنية تحتية".وأستكملت، "أعمال حزب الله شكّلت تهديدًا على ومواطنيها، وانتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".واختتمت، " يواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل إزالة كل تهديدٍ على إسرائيل".