لبنان

"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة

Lebanon 24
27-10-2025 | 15:39
Doc-P-1434801-638971979621159543.png
Doc-P-1434801-638971979621159543.png photos 0
نظّم الحزب التقدمي الاشتراكي في دميت – الشوف احتفالاً في ساحة تل الروس، تخلّله الكشف عن لوحة تذكارية لشهداء البلدة، برعاية رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط ممثلاً بالنائب مروان حمادة، وبحضور فعاليات سياسية واجتماعية.
وألقى عدد من المتحدثين كلمات بالمناسبة، من بينهم فيصل غنّام، ومديرة فرع الحزب في دميت مي ضو الخوند، وياسر حليم نصر، ورئيس البلدية الدكتور أسعد غنّام.

وفي كلمته، أشاد حمادة بتضحيات شهداء الحزب ودورهم في حماية الجبل ولبنان والمساهمة في التحرير، مؤكداً أنّ المقاومة الوطنية تقدمت بجرأة وبوحدة تقدّمية ويسارية رغم قلة الإمكانات.

كما أكد على أهمية المسار التصالحي الذي انطلق من المختارة، والذي أنهى مرحلة الصراع في الجبل وثبّت وحدته واستقراره، مجدداً الالتزام بمتابعة النضال الوطني بقيادة تيمور جنبلاط وبالشراكة مع جميع مكوّنات المنطقة.

وأوضح أنّ وحدة الجبل تبقى الركيزة الأساس لصون مستقبله ومستقبل لبنان، موجهاً التحية لأهالي دميت وكفرحيم ولأرواح الشهداء.

واختُتم الاحتفال بإزاحة الستار عن اللوحة ووضع إكليل من الزهر باسم رئيس الحزب
 
