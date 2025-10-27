"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة

Advertisement

نظّم في دميت – احتفالاً في ساحة تل ، تخلّله لوحة تذكارية لشهداء البلدة، برعاية النائب تيمور ممثلاً بالنائب مروان حمادة، وبحضور فعاليات سياسية واجتماعية.وألقى عدد من المتحدثين كلمات بالمناسبة، من بينهم فيصل غنّام، ومديرة فرع الحزب في دميت مي ضو الخوند، وياسر حليم نصر، ورئيس البلدية الدكتور أسعد غنّام.وفي كلمته، أشاد حمادة بتضحيات الحزب ودورهم في حماية الجبل ولبنان والمساهمة في التحرير، مؤكداً أنّ الوطنية تقدمت بجرأة وبوحدة تقدّمية ويسارية رغم قلة الإمكانات.كما أكد على أهمية المسار التصالحي الذي انطلق من المختارة، والذي أنهى مرحلة الصراع في الجبل وثبّت وحدته واستقراره، مجدداً الالتزام بمتابعة النضال الوطني بقيادة تيمور جنبلاط وبالشراكة مع جميع مكوّنات المنطقة.وأوضح أنّ وحدة الجبل تبقى الركيزة الأساس لصون مستقبله ومستقبل ، موجهاً التحية لأهالي دميت وكفرحيم ولأرواح .واختُتم الاحتفال بإزاحة الستار عن اللوحة ووضع إكليل من الزهر باسم رئيس الحزب