لبنان

خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان

Lebanon 24
27-10-2025 | 15:47
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنَّ المبعوث السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان سيزور لبنان خلال الـ24 ساعة المُقبلة.
المبعوث السعودي

يزيد بن فرحان

بن فرحان

السعود

سعودي

سعود

