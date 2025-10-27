Advertisement

لبنان

تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟

Lebanon 24
27-10-2025 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1434818-638972001256243348.jpg
Doc-P-1434818-638972001256243348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مقابلة مع برنامج "عشرين 30" على قناة lbci، أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن الحكومة تسعى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن هذا الخيار هو السبيل الوحيد لتجنّب ما وصفه بـ"الإنتحار الاقتصادي" في حال مضى لبنان منفردًا في معالجة أزمته.
Advertisement

وأوضح جابر أن أكثرية القروض التي تم تمويلها للبنان مصدرها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين "ممتازة". وكشف أن الوفد اللبناني ذهب إلى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف لا للتفاوض على ملفات جديدة، لكنه عقد لقاءات جانبية مع صندوق النقد الدولي.

وقال جابر إن الخلاف في وجهات النظر مع الصندوق لا يزال قائمًا، إلا أن "هناك آراء متبادلة ونعمل على معالجة النقاط العالقة". 

وأضاف: "من مصلحة الجميع في لبنان، وليس فريقًا دون آخر، أن نصل إلى اتفاق مع صندوق النقد وإخراج لبنان من الأزمة".

وتطرّق وزير المالية إلى واقع القطاع المصرفي، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف أي مصرف، بل تعمل على "عملية سلسة للإصلاح المصرفي" تهدف إلى استعادة الثقة. وشدد على أن كل مصرف سيقرر بنفسه ما إذا كان سيستمر في العمل أم لا بعد عملية إعادة الهيكلة.

وفي سياق الأرقام، أشار جابر إلى أن مصرف لبنان طرح أفكارًا غير نهائية تتعلق بـ"شَوائب الفوائد المبالغ بها، والتحويلات بين الليرة والدولار، وموضوع الأموال غير المشروعة التي لا يمكن شطبها".

ورفض الوزير تحميل الحكومة مسؤولية الأزمة المالية، موضحًا أنها لم تخلق الأزمة بل تتصدى لها عبر مجموعة من الخطوات الإصلاحية، أبرزها رفع السرية المصرفية بالكامل وتنظيم القطاع المصرفي. وأضاف أن استعادة الودائع لن تكون فورية بل عبر برمجة واضحة وواقعية.

وختم جابر بالتأكيد على أن الحكومة تعمل "بكل جهد ومسؤولية" لإعادة النهوض بالاقتصاد ومنع انهيار الدولة، داعيًا الجميع إلى التعاون وعدم الاستثمار سياسيًا في الأزمة.
 
مواضيع ذات صلة
كلام إيجابيّ من وزير المالية إلى اللبنانيين.. ماذا أعلن؟
lebanon 24
28/10/2025 02:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار جديد من وزير المالية.. ماذا فيه؟
lebanon 24
28/10/2025 02:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من "المالية".. ماذا فيه؟
lebanon 24
28/10/2025 02:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تبلغ لبنان من سوريا بشأن "النظام السابق"؟ وزير العدل يعلن
lebanon 24
28/10/2025 02:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

البنك الدولي

النقد الدولي

وزير المالية

مصرف لبنان

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:29 | 2025-10-27
18:32 | 2025-10-27
18:06 | 2025-10-27
18:01 | 2025-10-27
17:42 | 2025-10-27
17:34 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24