صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عن تأثير وقف إطلاق النار في غزّة على .

التقرير الذي ترجمهُ " " قال إنه "ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، مصدر قلق خاص لحزب الله في لبنان، لأنه منذ بدء الهدنة في غزة، كان لدى الجيش ما يكفي من الوقت والقوى البشرية والتسليح والقدرات لتعزيز قوته ضد في لبنان".





وتطرق التقرير إلى الهجمات العديدة التي شنّها الجيش الإسرائيليّ ضد لبنان واستهدفت عدداً من عناصر "حزب الله"، ويقولُ إن "التنظيم لا يُصدق مع يفعله الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة وهو الآن مُحاصر في الزاوية وظهره إلى الحائط".





وتحدث التقرير الإسرائيلي عن أنّ "أسعار الشقق في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، تشهد انخفاضاً حاداً خشية من أن يُهاجم الجيش الإسرائيليّ حزب الله مُجدداً هناك"، مشيراً إلى أن "التنظيم يُواجه ضغطاً آخر يأتي من النظام الجديد في والذي يسعى إلى مواجهة الحزب والمحور الذي يبدأ من ويمتد إلى لبنان".





واستكمل: "تُدرك المؤسسة الأمنية أنَّ حزب الله قد يُقدم على خطوةٍ تُزعزع استقرار المنطقة بأسرها، وتزعزع النظام الذي يسعى الأميركيون إلى بنائه هنا. قد يُهاجم الحزب خطّ النقاط العسكرية في مزارع شبعا، أو يحاول الاستيلاء على مستوطنات مثل أفيفيم وحانيتا، أو يُطلق صواريخ على العمق الإسرائيلي، مع التركيز على المواقع الاستراتيجية".