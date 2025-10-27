Advertisement

لبنان

في الزهراني.. "الجمارك" تضبط "أحذية مهرّبة"

Lebanon 24
27-10-2025 | 16:55
دهمت المديرية العامة للجمارك مُستودعاً في منطقة الزهراني، عُثر بداخله على كمية كبيرة جداً من الأحذية المهربة.
وعلى الأثر، تم اقتياد الكمية المضبوطة إلى مركز عائد للجمارك لإجراء المقتضى القانوني.
في برجا وسبلين والصرفند... "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
lebanon 24
28/10/2025 02:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
lebanon 24
28/10/2025 02:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
lebanon 24
28/10/2025 02:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة محل لبيع المشروبات الروحية في دير الزهراني.. ماذا ضبطت الجمارك؟
lebanon 24
28/10/2025 02:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24

