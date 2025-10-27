Advertisement

لبنان

مع مخاوف "الحرب".. هذا وضع "دولار لبنان"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
27-10-2025 | 17:01
قالت مصادر اقتصادية إنّ المخاوف من اندلاع حرب جديدة في لبنان تنعكس على الأسواق المالية، لكن مصرف لبنان يقوم بما يلزم لتفادي حصول أي خضات أو أزمات.
وذكرت المصادر أن البنك المركزي حافظ على ثبات سعر الدولار خلال الحرب الأخيرة على لبنان، وبالتالي فإن أدواته المالية لتأمين الاستقرار في السوق ستبقى مُستخدمة لإبقاء الوضع تحت السيطرة.


وأوضحت المصادر أنّ الملاءة الدولارية في لبنان والموجودة في السوق تساهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وبالتالي لا أزمة مرتقبة رغم كل المخاوف.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

