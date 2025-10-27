Advertisement

لبنان

مستشار الرئيس عون: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها

Lebanon 24
27-10-2025 | 17:02
أكد مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنطوان صفير، أننا "نتمسك بالدبلوماسية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ونسير في الاتجاه الصحيح لحل الأزمات واستعادة حقوقنا".
وفي حديث لـ"العربية"، قال صفير: "نطالب الدول الراعية لتفاهمات وقف النار بالضغط على إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "أميركا تؤيد تنفيذ تفاهمات وقف النار".

وتابع: "الجيش يقوم بمهام ناجحة في جنوب الليطاني".

وختم قائلًا: "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في أيار المقبل".
