Advertisement

لبنان

استعدادات لـ"جبهة الجنوب"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-10-2025 | 17:19
A-
A+
Doc-P-1434832-638972041837509072.jpg
Doc-P-1434832-638972041837509072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلم أنّ وسائل إعلام محلية وعربية بدأت تعدّ العدة لتنظيم وجود مراسليها في جنوب لبنان خلال المرحلة المقبلة وذلك استعداداً لأي طارئ قد يحصل على الجبهة مع إسرائيل.
Advertisement
 

وذكرت المعلومات أن مراسلين أجانب كثفوا وجودهم في الجنوب مؤخراً، وكانت لهم أيضاً صولات وجولات عند نقاط حدودية متقدمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
استعدادات تحسباً لـ"خطر أمني"
lebanon 24
28/10/2025 02:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تشاور رئاسي استعدادا لـ"اليوم التالي" بعد قمة شرم الشيخ
lebanon 24
28/10/2025 02:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثي: الأجهزة الأمنية التابعة لنا تعمل في مهمة لـ"تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق"
lebanon 24
28/10/2025 02:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
احتمال حضور قوة عسكرية أوروبية بديلاً لـ "اليونيفيل" في الجنوب
lebanon 24
28/10/2025 02:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

إسرائيل

الجبهة

صولات

جولا

صولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:29 | 2025-10-27
18:32 | 2025-10-27
18:06 | 2025-10-27
18:01 | 2025-10-27
17:42 | 2025-10-27
17:34 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24