لبنان

صوت انفجار في حي الشراونة - بعلبك.. وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
27-10-2025 | 17:19
أفيد، مساء اليوم الإثنين، عن سماع دوي انفجار قويّ في محيط حي الشراونة - بعلبك، ما أثار الهلع في أوساط السكان.
وتبين، بعد التدقيق، أنَّ الإنفجار ناجم عن إطلاق قذيفة من نوع "B7" احتفالاً بخروج أحد الأشخاص من السّجن.

