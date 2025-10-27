لا تجاوب اميركيا مع قطر بشأن ملف لبنان

Advertisement

كتبت" الديار": يمكن الجزم، ان الحراك المصري باتجاه جاء بعد ادراك القاهرة ان الرئيس لا يضع الملف اللبناني ضمن اولوياته، وعلم في هذا السياق، ان محاولة امير قطر ورئيس الوزراء القطري فتح باب حيال الوضع هامش توقفه للتزود بالوقود في الدوحة، لم تقدم اي جديد.ووفق مصادر دبلوماسية لم يكن وفريق عمله مستعدين للنقاش، بل عاد وكرر المقاربة الاميركية التي تتحدث عن موعد راس السنة كي تؤكد الدولة التزامها بنزع سلاح . وهو ما ابلغه القطريون للمسؤولين اللبنانيين، وما سبق وتبلغته القاهرة من خلال حضوره قمة شرم الشيخ. ولهذا ياتي التحرك المصري في سياق ايجاد ثغرة في الجدار لمحاولة وضع الملف اللبناني على طاولة التفاوض في ظل اصرار الإسرائيليين على محاولة فرض الاملاءات «بالنار».