Advertisement

لبنان

قوات متعددة الجنسيات لنزع السلاح شمال الليطاني

Lebanon 24
27-10-2025 | 23:55
A-
A+
Doc-P-1434866-638972278631962090.jpeg
Doc-P-1434866-638972278631962090.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": يسود اعتقاد لدى عدد من الخبراء، بأنّ إسرائيل تريد التوصل إلى تسويات متشابهة على جبهاتها المفتوحة وحدودها كافة، من لبنان إلى سوريا فغزة والضفة الغربية، انطلاقاً من رؤيتها الموحّدة لمستقبل حدودها عموماً. وواضح أنّ هذه الرؤية تقوم على الأسس الآتية: خلق مناطق عازلة لصيقة بالحدود، تليها مناطق منزوعة السلاح، بضمان قوات متعددة الجنسيات، ولكن، إسرائيل وحدها تتحكّم بالقدرة على الرصد وضرب الأهداف في هذه المناطق.
Advertisement
هذه الرؤية بدأت إسرائيل بتطبيقها في غزة. ويعتقد كثيرون أنّ لبنان هو الجبهة الثانية التي يتركز الاهتمام على «معالجتها » باعتماد النموذج إياه. وبناءً على هذا التصوّر، يواجه «حزب الله » أصعب معادلة وجودية منذ تأسيسه. وفي الواقع، هو يتحمل بصمت ضربات إسرائيل المتتالية، ويقدّم التضحيات اليومية من مقاتليه وكوادره في جنوب الليطاني وشماله، ولا يبادر إلى أي ردّ، لأنّه يدرك تماماً مخاطر فتح الجبهة مع إسرائيل في لحظة ضعفه الكبرى.
ثمة من يشجع «الحزب » على الإفادة من التغطية الداخلية والعربية والدولية الحالية، ليسرع في التخلّي عن سلاحه ويلتقط الفرصة السانحة للدخول في المسار السياسي. وهذا تحديداً ما ترغب فيه غالبية القوى السياسية في الداخل اللبناني، ورئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، في سياق رؤية تسعى إلى تقديم «طوق نجاة سياسي » ل «الحزب »، يتيح له الاحتفاظ بحضوره كقوة سياسية وشعبية فاعلة، مقابل تخلّيه - ولو تدريجاً - عن السلاح. لكن «الحزب » يصرّ حتى الآن على البقاء بكل «هندامه المسلح ،» انطلاقاً من اقتناعه بأنّ التخلّي عنه هو تخلٍ عن ورقة قوته، ما يضعه أمام تحدٍ عميق لقدرته على الصمود كقوة سياسية في الداخل أيضاً.
لكن البديل من ذلك لا يقلّ خطورة، لأنّه يعني تثبيت إسرائيل ل «الستاتيكو » الحالي، القائم على عمليات استنزاف ل «حزب الله »، من دون مراعاة الحدود الجغرافية أو السقف الزمني. وخلاله، سيجد الجيش اللبناني نفسه ضمن هامش مناورة ضيّق جداً. وهذا ما يكرّس الاضطراب اللبناني والأكلاف الباهظة والوجع الذي يميز غالباً مراحل التغيير، خصوصاً في الشرق الأوسط.
مواضيع ذات صلة
أوروبا تُعد خططا لإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا
lebanon 24
28/10/2025 08:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع تركيا: مستعدون للمشاركة في قوة من جنسيات متعددة بغزة
lebanon 24
28/10/2025 08:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة متعددة الجنسيات في غزة.. مرحلة انتقالية بين الأمن والإعمار
lebanon 24
28/10/2025 08:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركي: قواتنا مستعدة للقيام بأي مهمة في إطار قوة المهام المتعددة الجنسيات التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة
lebanon 24
28/10/2025 08:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الضفة الغربية

الشرق الأوسط

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-10-28
02:15 | 2025-10-28
02:00 | 2025-10-28
01:59 | 2025-10-28
00:04 | 2025-10-28
00:02 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24