Advertisement

لبنان

بدء التحقيقات في سحب اموال من خزنة بلدية بيروت

Lebanon 24
28-10-2025 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1434869-638972282472318301.jpg
Doc-P-1434869-638972282472318301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت «الأخبار» أنّه، في أعقاب فضيحة سحب مبلغ 330 ألف دولار، من خزنة بلدية بيروت، من قبَل أحد الموظفين، من دون أي مستند رسمي أو موافقة مجلس البلدية أو محافظ بيروت القاضي مروان عبود، قام وفد من ديوان المحاسبة، أمس، بزيارة مفاجئة إلى مبنى البلدية، وسحب كل الأموال الموجودة في الخزنة ونقلها إلى مصرف لبنان، ولكن من دون إجراء أي تدقيق فعلي لمطابقة الأموال الموجودة مع الواردات أو المستندات المالية.
Advertisement
علماً أنّ عبّود أوقف الموظف المتّهم عن العمل وكفّ يده عن جميع المراكز المكلّف بها، خصوصاً في مديريّة المصلحة المالية وأمانة الصندوق المركزي، إلى حين صدور قرار النيابة العامّة لدى ديوان المحاسبة.
لكن المفارقة اللافتة أنّه، في أثناء قيام وفد ديوان المحاسبة بمهمّته، انقطع التيار الكهربائي فجأة عن مبنى البلدية، وتوقّفت بعض الحواسيب عن العمل، ما أثار علامات استفهام واسعة حول احتمال وجود محاولات لطمس معطيات أو إخفاء مستندات مرتبطة بالتحقيق، في ظلّ ما يجري تداوله عن ارتكابات داخل البلدية.
وفي موازاة ذلك، تداول عدد من الموظفين شائعات - لم يُتح التأكّد من صحّتها بعد - تفيد بأنّ موظفَين اثنين حاولا فجر أمس، الدخول عنوةً إلى مبنى المالية، بحجّة تشغيل الـ«سيرفر»، وأنّ هذه المحاولة ترافقت أيضاً، مع انقطاع مفاجئ للكهرباء عن المبنى، ما زاد من الشكوك والريبة حول حقيقة ما يجري.
وتشير مصادر متابعة إلى محاولات حثيثة جرت أمس، لـ«لفلفة» فضيحة سحب المبلغ من الخزنة، في وقتٍ حمّل رئيس البلدية إبراهيم زيدان، مسؤولية «تضخيم الملف» إلى بعض أعضاء المجلس البلدي، الذين دقّقوا في المعلومات وكشفوا ما جرى من دون العودة إليه.
وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر أنّ الفضيحة أثارت غضب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الذي أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المعنيين، مؤكّداً عزمه متابعة الملف حتى النهاية ومقاضاة المتورّطين. كما تفيد المعلومات بأنّ المديرية العامة لأمن الدولة، تستعدّ بدورها لفتح تحقيق خاص في القضية.  
مواضيع ذات صلة
خان الثقة.. توقيف لص سرق خزنة صديقه (صورة)
lebanon 24
28/10/2025 08:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية الغبيري: ما نشر عن عملية اختلاس أموال عار من الصحة
lebanon 24
28/10/2025 08:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية الغبيري: ما نشر عن عملية اختلاس أموال عار من الصحة
lebanon 24
28/10/2025 08:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تقاسما المبلغ بينهما… فلسطينيان يسرقان خزنة حديدية من مطعم في صيدا والأمن يوقفهما (صورة)
lebanon 24
28/10/2025 08:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

المجلس البلدي

وزير الداخلية

أعضاء المجلس

أمن الدولة

مصرف لبنان

النيابة

الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-10-28
02:15 | 2025-10-28
02:00 | 2025-10-28
01:59 | 2025-10-28
00:04 | 2025-10-28
23:57 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24