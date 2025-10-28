توقف حركة بيع الذهب والفضة في لبنان

Advertisement

قال مصدر تجاري مُطَّلِع يوميًا على تداولات والفضة في ، إن السوق هذه الأيام أصبح ضيّقًا جدًا، وهناك تاجر أو اثنان مصنّفان من الدرجة الأولى، وهما حذران جدًا هذه الأيام في عمليات البيع.وقال: بعدما كان المواطن يحجز كمية الذهب التي يريدها ويدفع ثمنها ويستلمها بعد ثلاثة أسابيع أو شهر كحدٍّ أقصى، أصبح اليوم لا يستطيع الحجز أو الشراء، لأن التجار قلّصوا كثيرًا من حجم التداولات بالذهب والفضة، بسبب عدم الاستقرار العالمي لهذه الثمينة.وأشار المصدر إلى أن هناك سببًا داخليًا أيضًا، يتمثل في التهافت الكبير للمواطنين على شراء الذهب، ما يؤدي الى افراغ مخزون التجار، وهذا امر لا يخدم مصالحهم التجارية، فأوقفوا البيع بانتظار وصول شحنات جديدة من أو غيرها من البلدان، علما أن هذه الشحنات بدورها قد تستغرق أشهرًا لتصل بسبب الطلب العالمي المرتفع على الذهب.