لبنان

هذا ما سيقدمه بري لجنبلاط

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
28-10-2025 | 03:15
تتجه الأنظار إلى أصوات "الثنائي الشيعي" في إقليم الخروب خلال الانتخابات النيابية عام 2026، إذ يقدر عدد الناخبين بأكثر من 2000 صوت.
هذه الكتلة الناخبة تؤدي بشكل وثيق إلى قلب نتائج الإنتخابات في حال صبّت في اتجاه لائحة واحدة.
ومن غير المُستبعد، وفق مصادر سياسية، أن يتم توزيع الأصوات على أكثر من لائحة، لكن الاتجاه العام بشكل أساسي بالنسبة لأصوات المحسوبين على حركة "أمل" هو التصويت للائحة التي سيدعمها الحزب "التقدمي الإشتراكي" وذلك تثبيتاً للتحالف بين الرئيس السابق لـ"التقدمي" وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

