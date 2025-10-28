هذا ما سيقدمه بري لجنبلاط

Advertisement

تتجه الأنظار إلى أصوات " " في إقليم الخروب خلال الانتخابات النيابية عام 2026، إذ يقدر عدد الناخبين بأكثر من 2000 صوت.هذه الكتلة الناخبة تؤدي بشكل وثيق إلى قلب نتائج الإنتخابات في حال صبّت في اتجاه لائحة واحدة.ومن غير المُستبعد، وفق مصادر سياسية، أن يتم توزيع الأصوات على أكثر من لائحة، لكن الاتجاه العام بشكل أساسي بالنسبة لأصوات المحسوبين على حركة "أمل" هو التصويت للائحة التي سيدعمها الحزب "التقدمي الإشتراكي" وذلك تثبيتاً للتحالف بين الرئيس السابق لـ"التقدمي" ورئيس مجلس النواب .