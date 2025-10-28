بازرلي من النبطية: من أجل نقابة قوية ووطن سيّد حرّ مستقلّ

Advertisement

استُهل اللقاء بالنشيد الوطني، تلاه كلمة للمحامي سمير الذي أشاد بالمناسبة، واعتبر أنّ "الاستحقاق النقابي محطة أساسية نحو مستقبل مهني أفضل"، مثمّناً ترشح بازرلي "في مرحلة دقيقة يمرّ بها والجنوب"، ومعبّراً عن أمله بأن "تكون ولايته المقبلة رافعة للنقابة ومصدر عزّ وكرامة للمحامين".، وصف بازرلي بأنها "أرض التضحية والصمود، وموطن والوفاء"، مشيداً بمحامي المنطقة الذين "حملوا رسالة العدالة بشجاعة ودافعوا عن الحق بصلابة".كما استذكر المحامي الراحل قدّوح، مؤكداً أنّ ذكراه "تجسّد قيم المهنة الأصيلة". وأشار إلى تواصله المستمر مع الزملاء في النبطية خلال فترة الحرب الأخيرة، لافتاً إلى "معنوياتهم العالية رغم الصعوبات".وأكد بازرلي أنّه "لن يَعِد بالمستحيل، بل بالصدق والعمل الشفاف"، داعياً إلى اعتماد ميزانية واضحة أمام جميع الأعضاء وبناء الثقة بين النقابة ومحاميها.وفي ختام اللقاء، دعا إلى "اقتراع كثيف ومسؤول في السادس عشر من تشرين الثاني"، واختيار "البرنامج الأفضل الذي يعبّر عن إرادة التغيير نحو نقابة مستقلّة وقوية، في وطنٍ سيّدٍ حرٍّ مستقلّ".