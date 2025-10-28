Advertisement

لبنان

بازرلي من النبطية: من أجل نقابة قوية ووطن سيّد حرّ مستقلّ

Lebanon 24
28-10-2025 | 02:42
A-
A+
Doc-P-1434920-638972377156321975.png
Doc-P-1434920-638972377156321975.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم المرشح إلى مركز نقيب المحامين في بيروت، المحامي إلياس بازرلي، لقاءً مع محامي محافظة النبطية في مركز النقابة داخل قصر العدل، بحضور عدد من الزملاء، في أجواء وُصفت بـ"العائلية والمهنية الدافئة".
Advertisement

استُهل اللقاء بالنشيد الوطني، تلاه كلمة للمحامي سمير فياض الذي أشاد بالمناسبة، واعتبر أنّ "الاستحقاق النقابي محطة أساسية نحو مستقبل مهني أفضل"، مثمّناً ترشح بازرلي "في مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان والجنوب"، ومعبّراً عن أمله بأن "تكون ولايته المقبلة رافعة للنقابة ومصدر عزّ وكرامة للمحامين".
من جهته، وصف بازرلي النبطية بأنها "أرض التضحية والصمود، وموطن العلم والوفاء"، مشيداً بمحامي المنطقة الذين "حملوا رسالة العدالة بشجاعة ودافعوا عن الحق بصلابة".
كما استذكر المحامي الراحل نديم قدّوح، مؤكداً أنّ ذكراه "تجسّد قيم المهنة الأصيلة". وأشار إلى تواصله المستمر مع الزملاء في النبطية خلال فترة الحرب الأخيرة، لافتاً إلى "معنوياتهم العالية رغم الصعوبات".
وأكد بازرلي أنّه "لن يَعِد بالمستحيل، بل بالصدق والعمل الشفاف"، داعياً إلى اعتماد ميزانية واضحة أمام جميع الأعضاء وبناء الثقة بين النقابة ومحاميها.
وفي ختام اللقاء، دعا إلى "اقتراع كثيف ومسؤول في السادس عشر من تشرين الثاني"، واختيار "البرنامج الأفضل الذي يعبّر عن إرادة التغيير نحو نقابة مستقلّة وقوية، في وطنٍ سيّدٍ حرٍّ مستقلّ".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة: الدولة المستقلة حق وطني غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني وليست مكافأة
lebanon 24
28/10/2025 15:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: نتطلع إلى أن تكون دول المنطقة كلها قوية ومستقلة وفي ظل المؤامرات الإسرائيلية ينبغي على هذه الدول أن تتعاون وتضع الخلافات جانبًا
lebanon 24
28/10/2025 15:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي بحماس موسى أبو مرزوق: توافقنا وطنيا على تسليم إدارة غزة لمستقلين ومرجعية ذلك السلطة الفلسطينية
lebanon 24
28/10/2025 15:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء حاشد لمحامي ساحل كسروان والفتوح.. بازرلي: النقابة ستبقى تعمل على حماية حقوق المودعين
lebanon 24
28/10/2025 15:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

محافظة النبطية

من جهته

بيروت

العلم

نديم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2025-10-28
09:16 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:02 | 2025-10-28
08:50 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24