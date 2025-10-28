بمواكبة من اليونيفيل والجيش.. أهالي مارون الراس يتوجهون إلى كروم الزيتون لقطافها

توّجه أهالي مارون الراس الثلاثاء إلى كروم في أطراف البلدة لقطافها بمواكبة من اليونيفيل والجيش على أن ينتهي العمل ضمن مهلة أسبوع، وفق ما أفادت مندوبة " ".

ولاحقا سمع دوي انفجارات عند أطراف البلدة ناجمة عن تفجيرات لقوات الطوارئ الدولية وليست اعتداءات من قبل العدو على المزارعين الذين يتفقدون كرومهم وفق ما تردد، بحسب ما أفادت مندوبة " 24".