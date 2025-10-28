Advertisement

لبنان

بمواكبة من اليونيفيل والجيش.. أهالي مارون الراس يتوجهون إلى كروم الزيتون لقطافها

Lebanon 24
28-10-2025 | 02:50
توّجه أهالي مارون الراس صباح اليوم الثلاثاء إلى كروم الزيتون في أطراف البلدة لقطافها بمواكبة من اليونيفيل والجيش على أن ينتهي العمل ضمن مهلة أسبوع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
ولاحقا سمع دوي انفجارات عند أطراف البلدة ناجمة عن تفجيرات لقوات الطوارئ الدولية وليست اعتداءات من قبل العدو الإسرائيلي على المزارعين الذين يتفقدون كرومهم وفق ما تردد، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
