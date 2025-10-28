Advertisement

لبنان

اللجنة اللبنانية-الكندية: حقوق المغتربين حق دستوري لا يُمسّ

Lebanon 24
28-10-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1434929-638972387270285922.png
Doc-P-1434929-638972387270285922.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) بيانًا شديد اللهجة بشأن تأخر إقرار قانون اقتراع المغتربين، معبرة عن "قلقها واستهجانه" حيال المواقف السياسية التي تعرقل منح المغتربين حقوقهم الدستورية.

واستنكر البيان تعمّد رئيس المجلس النيابي إغفال توقيع أغلبية النواب لتعديل قانون الانتخاب وإلغاء المادة 112، بما يضمن للمغتربين الحق في التصويت لكامل أعضاء المجلس النيابي وفق القيد الانتخابي والمساواة بين اللبنانيين.
Advertisement

وأشارت اللجنة إلى أنّ اعتبار الصوت المغترب محاولة لعزل الطائفة الشيعية "مرفوض ومستنكَر من المغتربين أنفسهم"، مؤكدة أن موقفها الديموقراطي يركز على تحرير لبنان والدولة من أي تحالف مع السلاح والدولة العميقة الفاسدة.

ودعت اللجنة رئاسة الجمهورية والحكومة إلى إخراج ملف الاقتراع من "التفاوض تحت الطاولة"، محذّرة من أنّ الرضوخ للسلاح سيجعل الانتخابات مطعونًا بها، مؤكدة أنّ المغتربين لن يكونوا مجرد "جيب مالي للبنان"، بل خط الدفاع عن لبنان الحر السيّد المستقل.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لجنة الدفاع عن المستأجرين: حق السكن دستوري ولن نسمح بتجاوزه
lebanon 24
28/10/2025 15:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"المجموعات الاغترابية اللبنانية": نطالب بضمان حقّ المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم
lebanon 24
28/10/2025 15:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تعديل القانون حقّ دستوري لا مساسٌ بالطوائف
lebanon 24
28/10/2025 15:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية: نقف إلى جانب الدولة في جهودها لفرض سيادتها
lebanon 24
28/10/2025 15:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

أعضاء المجلس

اللبنانية

الجمهوري

الشيعية

جمهورية

الدستور

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2025-10-28
09:16 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:02 | 2025-10-28
08:50 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24