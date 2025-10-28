اللجنة اللبنانية-الكندية: حقوق المغتربين حق دستوري لا يُمسّ

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أصدرت لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) بيانًا شديد اللهجة بشأن تأخر إقرار قانون اقتراع المغتربين، معبرة عن "قلقها واستهجانه" حيال المواقف السياسية التي تعرقل منح المغتربين حقوقهم الدستورية.واستنكر البيان تعمّد رئيس المجلس النيابي إغفال توقيع أغلبية النواب لتعديل قانون الانتخاب وإلغاء المادة 112، بما يضمن للمغتربين الحق في التصويت لكامل النيابي وفق القيد الانتخابي والمساواة بين اللبنانيين.وأشارت اللجنة إلى أنّ اعتبار الصوت المغترب محاولة لعزل الطائفة "مرفوض ومستنكَر من المغتربين أنفسهم"، مؤكدة أن موقفها الديموقراطي يركز على تحرير والدولة من أي تحالف مع السلاح والدولة العميقة الفاسدة.ودعت اللجنة رئاسة الجمهورية والحكومة إلى إخراج ملف الاقتراع من "التفاوض تحت الطاولة"، محذّرة من أنّ الرضوخ للسلاح سيجعل الانتخابات مطعونًا بها، مؤكدة أنّ المغتربين لن يكونوا مجرد "جيب مالي للبنان"، بل خط الدفاع عن لبنان الحر السيّد المستقل.