الحرس المدني الإسباني يدرّب عناصر أمن الدولة في الجنوب

قدّم عناصر الحرس المدني الإسباني التابعين لليونيفيل برنامج تدريب متقدّم لعناصر مديرية أمن في قاعدة ميغيل دي سرفانتس بمرجعيون، استمر ثلاثة أيام.وتضمّن التدريب مواضيع عدة، أبرزها: تقنيات التدخل الشرطي، التعامل مع الأسلحة النارية القصيرة، إجراءات دخول المباني، بالإضافة إلى الطب التكتيكي والسيطرة على النزيف، بمشاركة الوحدة الطبية .وشهدت للمرة الأولى مشاركة نساء من مديرية ، في خطوة اعتُبرت "إنجازًا بارزًا على صعيد الشمولية وتعزيز دور المرأة في ".وأكد رئيس الوحدات الإقليمية للمديرية، الجنرال منير ، أهمية هذه البرامج التدريبية لتعزيز التعاون العملياتي ورفع الكفاءة التكتيكية، فيما قال قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل، الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس، إن هذه المبادرات تعكس اليونيفيل وإسبانيا بدعم الأمن والاستقرار في ، وفق القرار 1701.