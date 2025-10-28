Advertisement

لبنان

الحرس المدني الإسباني يدرّب عناصر أمن الدولة في الجنوب

Lebanon 24
28-10-2025 | 03:00
قدّم عناصر الحرس المدني الإسباني التابعين لليونيفيل برنامج تدريب متقدّم لعناصر مديرية أمن الدولة اللبنانية في قاعدة ميغيل دي سرفانتس بمرجعيون، استمر ثلاثة أيام.
وتضمّن التدريب مواضيع عدة، أبرزها: تقنيات التدخل الشرطي، التعامل مع الأسلحة النارية القصيرة، إجراءات دخول المباني، بالإضافة إلى الطب التكتيكي والسيطرة على النزيف، بمشاركة الوحدة الطبية الإسبانية.

وشهدت الدورة للمرة الأولى مشاركة نساء من مديرية أمن الدولة، في خطوة اعتُبرت "إنجازًا بارزًا على صعيد الشمولية وتعزيز دور المرأة في الأجهزة الأمنية اللبنانية".

وأكد رئيس الوحدات الإقليمية للمديرية، الجنرال منير ضاهر، أهمية هذه البرامج التدريبية لتعزيز التعاون العملياتي ورفع الكفاءة التكتيكية، فيما قال قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل، الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس، إن هذه المبادرات تعكس التزام اليونيفيل وإسبانيا بدعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وفق القرار 1701.
