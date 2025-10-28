الأساتذة المتفرغون: التحقيقات في الجامعة اللبنانية تجري بشفافية وصرامة

Advertisement

أصدرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في بيانًا بعد اجتماع طارئ، تناولت فيه ما أثير حول مخالفات وتزوير في نتائج بعض كليات الجامعة، لا سيما كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثالث.وأكدت الهيئة أنها "لم تغطِّ أي مخالفات أو ارتكابات"، مشددة على أن جميع المعنيين "تحت سقف القانون ولا غطاء لأحد"، داعية إلى تحقيق فوري وشفاف من قبل رئيس الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي للكشف عن أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها.وشدد البيان على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المرعية لضمان نزاهة العملية في المجالس الأكاديمية، وحماية سمعة الجامعة الوطنية المرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، مستشهدًا بتصنيف QS 2026 الذي وضع الجامعة في المرتبة 515 عالميًا والثانية محليًا.ودعت الهيئة جميع الإداريين والأساتذة إلى الالتزام التام بالقوانين والأعراف المرعية، مؤكدة استعدادها لمواجهة أي محاولات غش أو تدخلات تؤثر على العملية الجامعية.