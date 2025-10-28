Advertisement

لبنان

بحضور أكثر من 700 محامٍ ومحامية.. تكريم لنقيب المحامين في بيروت

Lebanon 24
28-10-2025 | 03:12
كرّم نقيب المحامين في بيروت فادي مصري في احتفال حاشد نظمته المحاميان رامي عيتاني وسنا الرافعي في فندق "لانكاستر بلازا – الروشة"، بمشاركة أكثر من سبعمئة محامٍ ومحامية من مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى حضور نقيب طرابلس سامي الحسن والنقيبان السابقان أمل حداد وفهد المقدم وأعضاء مجلسي نقابة بيروت وطرابلس، والصندوق التقاعدي.
افتُتح الحفل بكلمة للمحامية الرافعي، تلتها دقيقة صمت عن أرواح النقيبين الراحلين ميشال خطار وعصام خوري، ثم ألقى المحامي رامي عيتاني كلمة أشار فيها إلى إنجازات النقيب مصري والوضع العام للنقابة والمحامين في لبنان.
تلتها كلمة أمينة سر مجلس نقابة بيروت المحامية مايا شهاب التي استعرضت إنجازات النقيب طوال ولايته والعلاقات الطيبة التي ميزت المجلس الحالي، فيما أشاد المحامي عمر زين بأسلوب مصري في إدارة العمل النقابي، داعيًا إلى الالتزام بالميثاقية الوطنية في الانتخابات المقبلة.
كما ألقى نقيب طرابلس سامي الحسن كلمة أثنى فيها على علاقة الصداقة والتعاون مع نقابة بيروت والمكرّم.
واختتم الحفل بكلمة للنقيب فادي مصري الذي استعرض خلالها أبرز الملفات التي تابعتها النقابة خلال ولايته، من تفجير المرفأ، وأموال المودعين، والسجون، والحريات العامة، والبطاقة الإلكترونية للمحامين، والتعاون مع النقابات الدولية. وأكد على ضرورة الحفاظ على الميثاقية والترفّع عن الانتماءات الطائفية والحزبية داخل النقابة.
تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي لمسيرة النقيب، وفيلم شهادات من زملائه وأصدقائه، إضافة إلى رسائل مسجلة لكل من النقيبين أنطونيو الهاشم وسليم الأسطا. في الختام، قدّم المحاميان عيتاني والرافعي، باسم المحامين الأصدقاء، درعًا تكريمية للنقيب مصري تقديرًا لدوره الوطني والإنساني خلال العامين الماضيين.
 
(الوكالة الوطنية)
