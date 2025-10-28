جعجع خلال استقباله وفداً من طلاب "القوات" في الـAUB: لعدم الهجرة

Advertisement

نصح "القوّات اللبنانيّة" الطلاب "باتخاذ قرار حاسم بعدم الهجرة خارج البلاد لأن هذه نقطة ضعف كبيرة نعانيها في ، وأن يقتصر السفر للتخصص أو للعمل الأمد لعام أو عامين أو ثلاثة".خلال استقباله وفداً من طلاب "القوّات اللبنانيّة" في جامعة AUB: "أعتقد أن من يعمل جيدًا ويفكّر بطريقةٍ صحيحة سيتمكن من العيش وكسب المال بحدود معيّنة أينما كان".وطالب الطلاب بتحمل المسؤوليّة، وقال: "نحن نحملها منذ خمسين عاماً حتى الآن، وكم في استطاعتنا الإستمرار في حملها؟ خمس سنوات أو عشراً أو عشرين سنة، وفي النهاية هناك من يجب أن يتحمّلها".كما دعا جعجع الطلاب إلى الإطّلاع على حقيقة "القوّات" خصوصاً بعد حملات التشويه التي تعرّضت لها، وأضاف: "قبل أي شيء، اقرأوا عن " " لتعرفوا حقيقتها، لأنها تعرّضت للكثير من التشويه. وهذا أمر مهم جداً لأنكم اليوم تحملون إرثًا "طويلا عريضا"، إرثًا ضخمًا، وفي الوقت عينه مسؤوليةً كبيرة جدًا. فافرحوا لأنكم فزتم في الانتخابات، لكن يجب أن تعرفوا أيضًا أن هذا يضع على أكتافكم مسؤوليةً كبيرة".