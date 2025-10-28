Advertisement

لبنان

جعجع خلال استقباله وفداً من طلاب "القوات" في الـAUB: لعدم الهجرة

Lebanon 24
28-10-2025
نصح رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع الطلاب "باتخاذ قرار حاسم بعدم الهجرة خارج البلاد لأن هذه نقطة ضعف كبيرة نعانيها في لبنان، وأن يقتصر السفر للتخصص أو للعمل القصير الأمد لعام أو عامين أو ثلاثة". 
وقال جعجع خلال استقباله وفداً من طلاب "القوّات اللبنانيّة" في جامعة AUB: "أعتقد أن من يعمل جيدًا ويفكّر بطريقةٍ صحيحة سيتمكن من العيش وكسب المال بحدود معيّنة  أينما كان".

وطالب جعجع الطلاب بتحمل المسؤوليّة، وقال: "نحن نحملها منذ خمسين عاماً حتى الآن، وكم في استطاعتنا الإستمرار في حملها؟ خمس سنوات أو عشراً أو عشرين سنة، وفي النهاية هناك من يجب أن يتحمّلها".

كما دعا جعجع الطلاب إلى الإطّلاع على حقيقة "القوّات" خصوصاً بعد حملات التشويه التي تعرّضت لها، وأضاف: "قبل أي شيء، اقرأوا عن "القوات اللبنانية" لتعرفوا حقيقتها، لأنها تعرّضت للكثير من التشويه. وهذا أمر مهم جداً لأنكم اليوم تحملون إرثًا "طويلا عريضا"، إرثًا ضخمًا، وفي الوقت عينه مسؤوليةً كبيرة جدًا. فافرحوا لأنكم فزتم في الانتخابات، لكن يجب أن تعرفوا أيضًا أن هذا يضع على أكتافكم مسؤوليةً كبيرة". 
 
