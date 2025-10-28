26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جعجع خلال استقباله وفداً من طلاب "القوات" في الـAUB: لعدم الهجرة
Lebanon 24
28-10-2025
|
03:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
نصح
رئيس حزب
"القوّات اللبنانيّة"
سمير جعجع
الطلاب "باتخاذ قرار حاسم بعدم الهجرة خارج البلاد لأن هذه نقطة ضعف كبيرة نعانيها في
لبنان
، وأن يقتصر السفر للتخصص أو للعمل
القصير
الأمد لعام أو عامين أو ثلاثة".
Advertisement
وقال جعجع
خلال استقباله وفداً من طلاب "القوّات اللبنانيّة" في جامعة AUB: "أعتقد أن من يعمل جيدًا ويفكّر بطريقةٍ صحيحة سيتمكن من العيش وكسب المال بحدود معيّنة أينما كان".
وطالب
جعجع
الطلاب بتحمل المسؤوليّة، وقال: "نحن نحملها منذ خمسين عاماً حتى الآن، وكم في استطاعتنا الإستمرار في حملها؟ خمس سنوات أو عشراً أو عشرين سنة، وفي النهاية هناك من يجب أن يتحمّلها".
كما دعا جعجع الطلاب إلى الإطّلاع على حقيقة "القوّات" خصوصاً بعد حملات التشويه التي تعرّضت لها، وأضاف: "قبل أي شيء، اقرأوا عن "
القوات اللبنانية
" لتعرفوا حقيقتها، لأنها تعرّضت للكثير من التشويه. وهذا أمر مهم جداً لأنكم اليوم تحملون إرثًا "طويلا عريضا"، إرثًا ضخمًا، وفي الوقت عينه مسؤوليةً كبيرة جدًا. فافرحوا لأنكم فزتم في الانتخابات، لكن يجب أن تعرفوا أيضًا أن هذا يضع على أكتافكم مسؤوليةً كبيرة".
مواضيع ذات صلة
بعد فوزهم بإنتخابات الـ"NDU" والـ"LAU".. رسالة من ستريدا جعجع إلى "طلاب القوات"
Lebanon 24
بعد فوزهم بإنتخابات الـ"NDU" والـ"LAU".. رسالة من ستريدا جعجع إلى "طلاب القوات"
28/10/2025 15:27:01
28/10/2025 15:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بول مرقص استقبل وفداً من "القوات اللبنانية"
Lebanon 24
بول مرقص استقبل وفداً من "القوات اللبنانية"
28/10/2025 15:27:01
28/10/2025 15:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من حزب "القوات" زار الامين العام للطاشناق موفدا من جعجع مهنئا
Lebanon 24
وفد من حزب "القوات" زار الامين العام للطاشناق موفدا من جعجع مهنئا
28/10/2025 15:27:01
28/10/2025 15:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: القوات ضمير المجتمع والطلاب أبناء قضية لا جيل عابر
Lebanon 24
جعجع: القوات ضمير المجتمع والطلاب أبناء قضية لا جيل عابر
28/10/2025 15:27:01
28/10/2025 15:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية
سمير جعجع
وقال جعجع
اللبنانية
رئيس حزب
القصير
لبنان
جامع
تابع
قد يعجبك أيضاً
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
Lebanon 24
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
09:22 | 2025-10-28
28/10/2025 09:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟
Lebanon 24
ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟
09:16 | 2025-10-28
28/10/2025 09:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
للرعايا العرب والأجانب.. بيان مهم من الأمن العام
Lebanon 24
للرعايا العرب والأجانب.. بيان مهم من الأمن العام
09:09 | 2025-10-28
28/10/2025 09:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إرجاء زيارة المبعوث السعودي إلى لبنان
Lebanon 24
إرجاء زيارة المبعوث السعودي إلى لبنان
09:09 | 2025-10-28
28/10/2025 09:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطف شاب وضبط سيارة... ماذا شهدت بلدة شماليّة؟
Lebanon 24
خطف شاب وضبط سيارة... ماذا شهدت بلدة شماليّة؟
09:02 | 2025-10-28
28/10/2025 09:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
12:01 | 2025-10-27
27/10/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:22 | 2025-10-28
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
09:16 | 2025-10-28
ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟
09:09 | 2025-10-28
للرعايا العرب والأجانب.. بيان مهم من الأمن العام
09:09 | 2025-10-28
إرجاء زيارة المبعوث السعودي إلى لبنان
09:02 | 2025-10-28
خطف شاب وضبط سيارة... ماذا شهدت بلدة شماليّة؟
08:50 | 2025-10-28
إعلان مواعيد استقبال التعازي بوفاة مؤسس مركز سرطان الأطفال جوزف عسيلي
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
03:30 | 2025-10-28
28/10/2025 15:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 15:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 15:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24