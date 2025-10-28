الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على اليونيفيل

Advertisement

أصدر بيانًا بشأن الضربات على وحدة تابعة لليونيفيل بتاريخ 26 تشرين الأول 2025، واعتبرها جزءًا من سلسلة حوادث مماثلة في الأسابيع الأخيرة.ودعا الاتحاد جميع الأطراف إلى ضمان سلامة موظفي ومقراتها وفقًا للقانون الدولي وقرار رقم 1701، مشددًا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار المعلن في 26 تشرين الثاني 2024. كما طالب البيان بالانسحاب من كامل الأراضي لضمان الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين.