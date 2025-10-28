Advertisement

لبنان

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على اليونيفيل

Lebanon 24
28-10-2025 | 04:30
أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا بشأن الضربات الإسرائيلية على وحدة تابعة لليونيفيل بتاريخ 26 تشرين الأول 2025، واعتبرها جزءًا من سلسلة حوادث مماثلة في الأسابيع الأخيرة.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وفقًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701، مشددًا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار المعلن في 26 تشرين الثاني 2024. كما طالب البيان إسرائيل بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية لضمان الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين.
