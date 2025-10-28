Advertisement

لبنان

سرقت حوالي 90 ألف دولار أميركي من مكان عملها.. وشعبة المعلومات توقفها في الليلكي

Lebanon 24
28-10-2025 | 05:06
Doc-P-1435009-638972464859296985.jpg
Doc-P-1435009-638972464859296985.jpg photos 0
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 11-10-2025، ادّعى المواطن أ. ن. (مواليد عام 1961) بسرقة مبلغ حوالَي تسعين ألف دولارٍ أميركي، من منزله الكائن في محلّة تلّة الخيّاط – بيروت.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، إجراءاتها لتحديد الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تبيّن لشعبة المعلومات أن من نفّذت عمليّة السّرقة هي مدبّرة المنزل لدى المدّعي التي توارت عن الانظار بعد عمليّة السّرقة، وهي المدعوّة:

و. ق. (مواليد عام 1995، سورية)

بتاريخ 13-10-2025، وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، توصّلت إلى تحديد مكان اختباء المشتبه فيها في محلّة الليلكي، حيث نفّذت قوّة من الشّعبة مداهمة للمكان المذكور، وتمكّنت من توقيفها وضبط مبلغ 76,491 دولارٍ أميركي.

بالتّحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها وأنها نفّذت عمليّة السّرقة مستغلّةً غياب المدّعي المؤقّت عن المنزل، وأنها أنفقت حوالَي خمسة آلاف دولار أميركي من المال المسروق.

أعيد المبلغ المضبوط إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفة، وأودعت المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
