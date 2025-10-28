Advertisement

لبنان

توتر داخل مخيم شاتيلا.. إليكم السبب

Lebanon 24
28-10-2025 | 05:12
A-
A+
Doc-P-1435014-638972468963353072.jpg
Doc-P-1435014-638972468963353072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسود توتر شديد مخيم شاتيلا وذلك بعدما استفاق الأهالي على حادثة قتل فتاة من خارج المخيم قرب إحدى أوكار مروجي المخدرات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
lebanon 24
28/10/2025 15:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية نوعية للجيش داخل مخيم شاتيلا: خطوة حاسمة لمكافحة الاتجار بالمخدرات
lebanon 24
28/10/2025 15:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية للجيش داخل مخيم شاتيلا.. شاهدوا الصور
lebanon 24
28/10/2025 15:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر داخل مخيم في لبنان.. والسبب "عناصر"!
lebanon 24
28/10/2025 15:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24

توتر شديد

لبنان 24

شاتيلا

لبنان

أوكا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2025-10-28
09:16 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:02 | 2025-10-28
08:50 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24