Advertisement

لبنان

الحجار يترأس اجتماعًا عن السلامة المرورية

Lebanon 24
28-10-2025 | 05:13
A-
A+
Doc-P-1435015-638972470171673484.png
Doc-P-1435015-638972470171673484.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع "اللجنة الوطنية للسلامة المرورية"، ال12,00 ظهر اليوم في الوزارة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسامني التقى ابو فاعور وبحث في تعزيز السلامة المرورية مع الأمم المتحدة
lebanon 24
28/10/2025 15:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
lebanon 24
28/10/2025 15:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون شدد على أهمية تعزيز السلامة المرورية
lebanon 24
28/10/2025 15:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضرة في بلدة القصيبة تحت شعار "كفى كوارث على طرقات لبنان" تناولت السلامة المرورية
lebanon 24
28/10/2025 15:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

اللجنة الوطنية

وزير الداخلية

اللجنة الوطني

الحجار

حجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2025-10-28
09:16 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:02 | 2025-10-28
08:50 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24