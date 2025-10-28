Advertisement

لبنان

جرادي يدعو إلى تحويل البرلمان إلى "خلية نحل" للحوار الوطني

Lebanon 24
28-10-2025 | 05:17
شدد النائب إلياس جرادي في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" على أنّ مشاركة جميع اللبنانيين في الانتخابات هي حق مكتسب وليست منّة من أحد، معلنًا دعمه لمشاركة المغتربين بالاقتراع، ومشيرًا إلى أنّه قدّم اقتراح قانون خارج القيد الطائفي يلحظ مشاركة الاغتراب.
ولفت جرادي إلى أنّ مشاركة المغتربين لا تزال "تعاني شوائب عدّة أبرزها غياب حرية الاقتراع والترشح، وضعف القدرة على ممارسة العمل النيابي والانتخابي بحرية كاملة". ورفض "المقاربة الاختزالية" لهذا الملف، واصفًا ذلك بـ"الدعسة الناقصة"، داعيًا إلى نقاش شامل لقانون الانتخابات بدل الاكتفاء بالحلول الجزئية.

وفي سياق متصل بالجلسة التشريعية اليوم، رأى جرادي أنّ "منطق المقاطعة الذي كنّا جزءاً منه في وقت معيّن حين كانت له دواعٍ، عبّرنا عنه ديموقراطيًا، لكن تبيّن أنّه لا يجب أن يستمر"، داعيًا إلى أن يتحوّل مجلس النواب إلى خلية نحل للحوار الوطني تضم جميع القوى الفاعلة لمناقشة الهواجس ووضعها على الطاولة.

