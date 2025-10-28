Advertisement

لبنان

حبدر: اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على التفاوض مع إسرائيل بتأنٍ

Lebanon 24
28-10-2025 | 05:18
أكد وزير العمل محمد حيدر وجود اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على مقاربة ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل بتأنٍ ودراية، مع الحفاظ الكامل على حقوق لبنان في كل الخطوات المقبلة.
وأشار حيدر إلى أنّ "الكثير من المقاربات الإعلامية لا تمتّ إلى الواقع بصلة"، مشددًا على ضرورة تقديم مصلحة لبنان الداخلية وسيادته واستقراره على أي اعتبارات خارجية، خصوصاً في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.

أما بشأن الضغوط الأميركية والخارجية، فقال حيدر إنّها "تندرج في إطار النقاشات الطبيعية، فكلّ مبعوث خارجي يمكنه تقديم اقتراحات، لكن القرار النهائي يصدر عن الحكومة اللبنانية بعد مناقشته على طاولة مجلس الوزراء".

ورفض الوزير حيدر الإجابة عمّا إذا كان سيشارك في الجلسة الحكومية المقبلة في حال إدراج موضوع التفاوض غير المباشر على جدول أعمالها، مكتفيًا بالقول إنّ القرار يُترك للرؤساء الثلاثة لاتخاذ الموقف المناسب.
 
(الوكالة الوطنية)
