حبدر: اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على التفاوض مع إسرائيل بتأنٍ

أكد وجود اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على مقاربة ملف التفاوض غير المباشر مع بتأنٍ ودراية، مع الحفاظ الكامل على حقوق في كل الخطوات المقبلة.وأشار حيدر إلى أنّ "الكثير من المقاربات الإعلامية لا تمتّ إلى الواقع بصلة"، مشددًا على ضرورة تقديم مصلحة لبنان الداخلية وسيادته واستقراره على أي اعتبارات خارجية، خصوصاً في ظلّ الاعتداءات اليومية.أما بشأن الضغوط الأميركية والخارجية، فقال حيدر إنّها "تندرج في إطار النقاشات الطبيعية، فكلّ مبعوث خارجي يمكنه تقديم اقتراحات، لكن القرار النهائي يصدر عن بعد مناقشته على طاولة ".ورفض الوزير حيدر الإجابة عمّا إذا كان سيشارك في الجلسة الحكومية المقبلة في حال إدراج موضوع التفاوض غير المباشر على جدول أعمالها، مكتفيًا بالقول إنّ القرار يُترك للرؤساء الثلاثة لاتخاذ الموقف المناسب.