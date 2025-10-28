حيدر يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية في الضمان الاجتماعي

اعلن حيدرعن اعادة فتح مهلة تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس ادارة واستكمال الطلبات المقدمة اعتبارا من تاريخ ٢٧ /١٠ /٢٠٢٥ ولغاية ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٥ ضمنا وبأنه لا يعتد بأي طلب لم يستوف الشروط المطلوبة عند انتهاء هذه المهلة.

