لبنان

حيدر يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية في الضمان الاجتماعي

Lebanon 24
28-10-2025 | 05:27
Doc-P-1435026-638972478300130096.png
Doc-P-1435026-638972478300130096.png photos 0
اعلن وزير العمل محمد حيدرعن اعادة فتح مهلة تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستكمال الطلبات المقدمة اعتبارا من تاريخ ٢٧ /١٠ /٢٠٢٥ ولغاية ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٥ ضمنا وبأنه لا يعتد بأي طلب لم يستوف الشروط المطلوبة عند انتهاء هذه المهلة.
