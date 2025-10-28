تخرج منها.. رئيس جامعة الروح القدس ـ الكسليك يعزي برحيل الشاب إيليو أبو حنّا

Advertisement

أصدر رئيس البروفسور البيان الآتي: "بأسفٍ شديد، تلقّينا خبر رحيل ابن الجامعة إيليو ، وهو واحدٌ من خرّيجين كثيرين حلموا بمستقبلٍ طموح، زادهم ما اكتسبوه من معرفةٍ ، وما امتلكوه من مثابرةٍ زرعها فيهم ذووهم عبر التربية الحسنة، تمامًا كما حلموا ببلدٍ لا يموت فيه شبابه برصاص مسلّح غير لبناني لم يردعه ضميرٌ أو قانون."وأضاف البيان: "نعزّي عائلة إيليو ورفاقه ومحبّيه، باسم أسرة - الكسليك، إدارةً وهيئةً تعليميّة وموظفين وطلّابًا، ونرافقهم بصلواتنا، ونطالب الأجهزة القضائيّة والأمنيّة بمحاسبة الفاعل، علّ دماء هذا الشاب الطموح تضع خاتمةً لظاهرة السلاح المتفلّت في شوارع ، فلا يقتل بعد شبابنا ولا آمالهم ببناء وطنٍ أفضل."