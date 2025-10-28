Advertisement

لبنان

تتعلق بالسلامة الغذائية.. تشميع محلات مخالفة في أبي سمرا

Lebanon 24
28-10-2025 | 06:00
Doc-P-1435049-638972497593908396.png
Doc-P-1435049-638972497593908396.png photos 0
قامت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، وبمؤازرة من القوى الأمنية، بجولة ميدانية في منطقة أبي سمراء، حيث تمّ ضبط مخالفات صحية جسيمة تتعلق بالنظافة وسلامة الأغذية.
وبناءً على هذه التجاوزات، تمّ تشميع محلات بالشمع الأحمر من بينها معمل البان واجبان ومحل معجّنات مخالف.
وجاء القرار  تنفيذًا للكتب الصادرة عن البلدية وحرصًا على صحة المواطنين التي تبقى خطًا أحمر. والمحلات المغلقة لن يُعاد فتحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط الصحية المطلوبة.

واكدت بلدية طرابلس انها "تواصل حملاتها دون توقّف، وتتمنى تعاون الجميع لحماية المجتمع ومنع أي استهتار بالصحة العامة".
منطقة أبي سمرا

أبي سمرا

طرابلس

