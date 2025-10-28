عدوان لسلام: لولا الأكثريّة لما كنت رئيساً للحكومة

قال النائب عدوان "لم نحضر جلسة اليوم من أجل أنّ نُصحّح مسار العمل في المجلس النيابي"، وأوضح أنّ "هذا يختلف عن مبدأ مقاطعة الجلسات".

وأضاف عدوان من مجلس النواب: "آسف لأن بعض النواب يريدون ممارسة جديدة وما زالوا يتصرّفون وفق الطريقة القديمة، ومشكلتكم ستكون مع الناخبين وليست معنا لأنّكم تريدون الإبقاء على الماضي أمّا نحن فنريد ".

وتابع: "قرّرنا طيّ صفحة من الممارسة ونفتح صفحة جديدة، فنحن لا ولن نقاطع التشريع بل نريد تصحيح مسار التعاطي بالقوانين والأنظمة".

وتوجه عدوان لرئيس الحكومة ، وقال: "قُم بما يجب في جلسة الغدّ لأنّ وضع المجلس النيابي واضح"، وأضاف: "عليك أن تكون إلى جانب الأكثرية لأنّ لولاها لما كنت رئيساً للحكومة".

وأكّد أنّ "لا خلاف إطلاقاً بين رئيس مجلس النواب برّي ورئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ، ولكن الخلاف هو بين نهجين".

وتابع: "القوات" ملتزمة بالنظام وضدّ تجاوز القوانين والدستور وليحكم المجلس النيابي في هيئته العامة".