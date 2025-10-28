Advertisement

لبنان

عدوان لسلام: لولا الأكثريّة لما كنت رئيساً للحكومة

Lebanon 24
28-10-2025 | 06:08
قال النائب جورج عدوان "لم نحضر جلسة اليوم من أجل أنّ نُصحّح مسار العمل في المجلس النيابي"، وأوضح أنّ "هذا يختلف عن مبدأ مقاطعة الجلسات".
وأضاف عدوان من مجلس النواب: "آسف لأن بعض النواب يريدون ممارسة جديدة وما زالوا يتصرّفون وفق الطريقة القديمة، ومشكلتكم ستكون مع الناخبين وليست معنا لأنّكم تريدون الإبقاء على الماضي أمّا نحن فنريد المستقبل".
 
 
وتابع: "قرّرنا طيّ صفحة من الممارسة البرلمانية ونفتح صفحة جديدة، فنحن لا ولن نقاطع التشريع بل نريد تصحيح مسار التعاطي بالقوانين والأنظمة".
 
 
وتوجه عدوان لرئيس الحكومة نواف سلام، وقال: "قُم بما يجب في جلسة الغدّ لأنّ وضع المجلس النيابي واضح"، وأضاف: "عليك أن تكون إلى جانب الأكثرية لأنّ لولاها لما كنت رئيساً للحكومة".
 
 
وأكّد أنّ "لا خلاف إطلاقاً بين رئيس مجلس النواب برّي ورئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، ولكن الخلاف هو بين نهجين".
 
 
وتابع: "القوات" ملتزمة بالنظام وضدّ تجاوز القوانين والدستور وليحكم المجلس النيابي في هيئته العامة".
