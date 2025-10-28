Advertisement

لبنان

عن زيارة البابا إلى لبنان.. اللجنة الإعلامية تحدد الخطوات والمواعيد

Lebanon 24
28-10-2025 | 06:23
صدر عن اللجنة الإعلامية الخاصة بالزيارة الرسولية لقداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، والتي تمتد من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول المقبلين، البيان الآتي:
في إطار التحضيرات لـ "زيارة سلام ورجاء" التي يقوم بها قداسة البابا إلى لبنان، وحرصًا على تأمين تغطية إعلامية شاملة ومنظّمة، أعلنت اللجنة الإعلامية عن إطلاق منصّة إلكترونية مخصّصة لتسجيل الإعلاميين اللبنانيين والأجانب الراغبين في مواكبة الزيارة.
وأكدت اللجنة أن التسجيل يتم حصراً عبر الموقع التالي: http://www.presidency.gov.lb/media-accreditation-form.html

ويُفتح باب التسجيل ابتداءً من الثلاثاء 28 تشرين الأول 2025 ويُختتم في 20 تشرين الثاني 2025 ضمناً، مشددةً على أنه لن يُقبل أي طلب اعتماد بعد هذا التاريخ.

وأوضحت اللجنة أن الدخول إلى مواقع الزيارة البابوية سيكون محصورًا بالإعلاميين الحاصلين على بطاقات الاعتماد الخاصة، والتي تُسلَّم قبل 48 ساعة من وصول قداسة البابا إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

كما أعلنت أن المركز الإعلامي الرئيسي سيقام في قاعة الاحتفالات الكبرى في فندق فينيسيا، حيث سيتم تجميع الإعلاميين وانطلاقهم إلى مواقع الزيارة بواسطة حافلات خاصة توفرها اللجنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المشرفة على الزيارة.

وختامًا، أشارت اللجنة إلى أنها ستصدر تباعًا بيانات تفصيلية حول الإجراءات اللوجستية والإعلامية بالتنسيق مع اللجنة العليا واللجنة الكنسية المنوط بهما تنظيم الزيارة، داعيةً جميع المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية إلى الالتزام بالآلية المعتمدة لضمان حسن سير العمل الإعلامي خلال هذه الزيارة التاريخية.

