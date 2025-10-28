24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن زيارة البابا إلى لبنان.. اللجنة الإعلامية تحدد الخطوات والمواعيد
Lebanon 24
28-10-2025
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن اللجنة الإعلامية الخاصة بالزيارة الرسولية لقداسة الحبر الأعظم البابا لاوون
الرابع عشر
إلى
لبنان
، والتي تمتد من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول المقبلين، البيان الآتي:
Advertisement
في إطار التحضيرات لـ "زيارة سلام ورجاء" التي يقوم بها قداسة البابا إلى لبنان، وحرصًا على تأمين تغطية إعلامية شاملة ومنظّمة، أعلنت اللجنة الإعلامية عن إطلاق منصّة إلكترونية مخصّصة لتسجيل الإعلاميين اللبنانيين والأجانب الراغبين في مواكبة الزيارة.
وأكدت اللجنة أن التسجيل يتم حصراً عبر الموقع التالي: http://www.presidency.gov.lb/media-accreditation-form.html
ويُفتح باب التسجيل ابتداءً من الثلاثاء 28 تشرين الأول 2025 ويُختتم في 20 تشرين الثاني 2025 ضمناً، مشددةً على أنه لن يُقبل أي طلب اعتماد بعد هذا التاريخ.
وأوضحت اللجنة أن الدخول إلى مواقع الزيارة البابوية سيكون محصورًا بالإعلاميين الحاصلين على بطاقات الاعتماد الخاصة، والتي تُسلَّم قبل 48 ساعة من وصول قداسة البابا إلى
مطار رفيق الحريري الدولي
.
كما أعلنت أن المركز الإعلامي
الرئيسي
سيقام في قاعة الاحتفالات الكبرى في فندق فينيسيا، حيث سيتم تجميع الإعلاميين وانطلاقهم إلى مواقع الزيارة بواسطة حافلات خاصة توفرها اللجنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المشرفة على الزيارة.
وختامًا، أشارت اللجنة إلى أنها ستصدر تباعًا بيانات تفصيلية حول الإجراءات اللوجستية والإعلامية بالتنسيق مع اللجنة
العليا
واللجنة الكنسية المنوط بهما تنظيم الزيارة، داعيةً جميع المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية إلى الالتزام بالآلية المعتمدة لضمان حسن سير العمل الإعلامي خلال هذه الزيارة التاريخية.
مواضيع ذات صلة
لجنة الانتخابات السورية تحدد موعد الاقتراع
Lebanon 24
لجنة الانتخابات السورية تحدد موعد الاقتراع
28/10/2025 18:57:15
28/10/2025 18:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن زيارة البابا إلى لبنان
28/10/2025 18:57:15
28/10/2025 18:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البابويّ أعلن عن البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان: رسالة سلام
Lebanon 24
السفير البابويّ أعلن عن البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان: رسالة سلام
28/10/2025 18:57:15
28/10/2025 18:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
28/10/2025 18:57:15
28/10/2025 18:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار رفيق الحريري الدولي
رفيق الحريري الدولي
مطار رفيق الحريري
رفيق الحريري
الرابع عشر
مطار رفيق
الحريري
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
Lebanon 24
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
12:42 | 2025-10-28
28/10/2025 12:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
Lebanon 24
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
12:40 | 2025-10-28
28/10/2025 12:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:30 | 2025-10-28
28/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
Lebanon 24
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
12:22 | 2025-10-28
28/10/2025 12:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
12:20 | 2025-10-28
28/10/2025 12:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" واحتفالاته.. ماذا كشف تقريرٌ فرنسي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" واحتفالاته.. ماذا كشف تقريرٌ فرنسي؟
13:00 | 2025-10-27
27/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
16:35 | 2025-10-27
27/10/2025 04:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:42 | 2025-10-28
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
12:40 | 2025-10-28
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
12:30 | 2025-10-28
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:22 | 2025-10-28
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
12:20 | 2025-10-28
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
12:16 | 2025-10-28
في إطار التدابير الأمنية… المخابرات توقف شخصين متورطين بجرائم عدة
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
28/10/2025 18:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 18:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 18:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24