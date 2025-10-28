عن زيارة البابا إلى لبنان.. اللجنة الإعلامية تحدد الخطوات والمواعيد



في إطار التحضيرات لـ "زيارة سلام ورجاء" التي يقوم بها قداسة البابا إلى لبنان، وحرصًا على تأمين تغطية إعلامية شاملة ومنظّمة، أعلنت اللجنة الإعلامية عن إطلاق منصّة إلكترونية مخصّصة لتسجيل الإعلاميين اللبنانيين والأجانب الراغبين في مواكبة الزيارة. صدر عن اللجنة الإعلامية الخاصة بالزيارة الرسولية لقداسة الحبر الأعظم البابا لاوون إلى ، والتي تمتد من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول المقبلين، البيان الآتي:في إطار التحضيرات لـ "زيارة سلام ورجاء" التي يقوم بها قداسة البابا إلى لبنان، وحرصًا على تأمين تغطية إعلامية شاملة ومنظّمة، أعلنت اللجنة الإعلامية عن إطلاق منصّة إلكترونية مخصّصة لتسجيل الإعلاميين اللبنانيين والأجانب الراغبين في مواكبة الزيارة.

وأكدت اللجنة أن التسجيل يتم حصراً عبر الموقع التالي: http://www.presidency.gov.lb/media-accreditation-form.html



ويُفتح باب التسجيل ابتداءً من الثلاثاء 28 تشرين الأول 2025 ويُختتم في 20 تشرين الثاني 2025 ضمناً، مشددةً على أنه لن يُقبل أي طلب اعتماد بعد هذا التاريخ.



وأوضحت اللجنة أن الدخول إلى مواقع الزيارة البابوية سيكون محصورًا بالإعلاميين الحاصلين على بطاقات الاعتماد الخاصة، والتي تُسلَّم قبل 48 ساعة من وصول قداسة البابا إلى .



كما أعلنت أن المركز الإعلامي سيقام في قاعة الاحتفالات الكبرى في فندق فينيسيا، حيث سيتم تجميع الإعلاميين وانطلاقهم إلى مواقع الزيارة بواسطة حافلات خاصة توفرها اللجنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المشرفة على الزيارة.



وختامًا، أشارت اللجنة إلى أنها ستصدر تباعًا بيانات تفصيلية حول الإجراءات اللوجستية والإعلامية بالتنسيق مع اللجنة واللجنة الكنسية المنوط بهما تنظيم الزيارة، داعيةً جميع المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية إلى الالتزام بالآلية المعتمدة لضمان حسن سير العمل الإعلامي خلال هذه الزيارة التاريخية.