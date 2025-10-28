مرقص: الدراما اللبنانية تشكّل ركنًا أساسيًا من هوية لبنان

Advertisement

نظّمت شركة "Cedars Art Production" (الصبّاح إخوان) احتفالًا مميزًا بمرور 71 عامًا على تأسيسها، في متحف "سرسق" ضمن معرض "ديفا: من أم كلثوم إلى داليدا"، برعاية وحضور الدكتور بول مرقص.شارك في المناسبة عدد من الشخصيات السياسية والفنية البارزة، من بينهم وزير المال ياسين جابر، النائب البزري، السفير المصري علاء موسى، الوزيران السابقان غازي العريضي وزياد المكاري، مي ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس مجلس إدارة الشركة صادق الصبّاح، ورئيس مجلس إدارة "طيران " محمد الحوت، إلى جانب نخبة من النجوم اللبنانيين والعرب بينهم إلهام شاهين، تيم حسن، قصي خولي، منة شلبي، أحمد السقا، كاريس بشار، وليد توفيق، غسان صليبا، عادل كرم، دانييلا رحمة وغيرهم.بعد النشيد الوطني، قدّم الإعلامي محمد قيس الحفل، مشيرًا إلى أن قصة الشركة بدأت منذ أكثر من سبعة عقود، لتصبح "عرابة الدراما العربية" وحاضنة للمواهب.وفي كلمته، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن شركة الصبّاح تمثل "مؤسسة وطنية تحفظ ذاكرة المرئية"، مثنيًا على دورها في دعم الدراما ونشر صورة لبنان المشرقة في العالم العربي. وأعلن أن أدرجت في مشروع الموازنة بندًا لدعم الإنتاج الدرامي، مؤكدًا السعي لإطلاق تعاون درامي بين لبنان وقطر.أما السفير المصري علاء موسى، فاعتبر أن "صادق الصبّاح أسهم في تعزيز القوة الناعمة للبنان والعالم العربي"، مشيدًا بما قدّمته الشركة من أكثر من 150 عملًا دراميًا ساهمت في تشكيل الوعي العربي والمصري.من جهتها، تحدثت مديرة متحف سرسق كارين الحلو عن المعرض الذي يحتفي برموز الفن العربي من أم كلثوم إلى داليدا، مشيرة إلى الدور الريادي للنساء اللبنانيات في نهضة الفن العربي.وفي كلمته، عبّر المنتج صادق الصبّاح عن فخره بمسيرة الشركة الممتدة على سبعة عقود من الشغف والإصرار، مؤكدًا أن "الصبّاح إخوان" لم تكن مجرد شركة إنتاج، بل فكر فني وجسر بين الأجيال. وقال: "ما أعطانا القوة لنكمل هو الحب والإيمان من جمهورنا. الحلم لا يموت، والنجاح يُصنع كل يوم من جديد."وأشار إلى أن الجيل الرابع من العائلة بدأ بالفعل في متابعة المسيرة، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة جهود الأجيال السابقة منذ المؤسس الصبّاح.الفنان أحمد السقا ألقى بدوره كلمة شكر فيها الصبّاح قائلًا: "يشرفني أن أقول كلمة حق في منتج محترم وقيمة كبيرة نفتخر بها كعرب."واختُتم الاحتفال بصورة تذكارية وجلسة كوكتيل، تلتها أمسية فنية جمعت الحاضرين في أجواء احتفالية تؤكد أن "الحلم الصبّاحي" مستمر جيلاً بعد جيل.