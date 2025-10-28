Advertisement

لبنان

مرقص: الدراما اللبنانية تشكّل ركنًا أساسيًا من هوية لبنان

Lebanon 24
28-10-2025 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1435063-638972516172739280.jpg
Doc-P-1435063-638972516172739280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت شركة "Cedars Art Production" (الصبّاح إخوان) احتفالًا مميزًا بمرور 71 عامًا على تأسيسها، في متحف "سرسق" ضمن معرض "ديفا: من أم كلثوم إلى داليدا"، برعاية وحضور وزير الإعلام الدكتور بول مرقص.
Advertisement

شارك في المناسبة عدد من الشخصيات السياسية والفنية البارزة، من بينهم وزير المال ياسين جابر، النائب عبد الرحمن البزري، السفير المصري علاء موسى، الوزيران السابقان غازي العريضي وزياد المكاري، مي ميقاتي، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس مجلس إدارة الشركة صادق الصبّاح، ورئيس مجلس إدارة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت، إلى جانب نخبة من النجوم اللبنانيين والعرب بينهم إلهام شاهين، تيم حسن، قصي خولي، منة شلبي، أحمد السقا، كاريس بشار، وليد توفيق، غسان صليبا، عادل كرم، دانييلا رحمة وغيرهم.

بعد النشيد الوطني، قدّم الإعلامي محمد قيس الحفل، مشيرًا إلى أن قصة الشركة بدأت منذ أكثر من سبعة عقود، لتصبح "عرابة الدراما العربية" وحاضنة للمواهب.

وفي كلمته، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن شركة الصبّاح تمثل "مؤسسة وطنية تحفظ ذاكرة لبنان المرئية"، مثنيًا على دورها في دعم الدراما اللبنانية ونشر صورة لبنان المشرقة في العالم العربي. وأعلن أن وزارة الإعلام أدرجت في مشروع الموازنة بندًا لدعم الإنتاج الدرامي، مؤكدًا السعي لإطلاق تعاون درامي بين لبنان وقطر.

أما السفير المصري علاء موسى، فاعتبر أن "صادق الصبّاح أسهم في تعزيز القوة الناعمة للبنان والعالم العربي"، مشيدًا بما قدّمته الشركة من أكثر من 150 عملًا دراميًا ساهمت في تشكيل الوعي العربي والمصري.

من جهتها، تحدثت مديرة متحف سرسق كارين الحلو عن المعرض الذي يحتفي برموز الفن العربي من أم كلثوم إلى داليدا، مشيرة إلى الدور الريادي للنساء اللبنانيات في نهضة الفن العربي.

وفي كلمته، عبّر المنتج صادق الصبّاح عن فخره بمسيرة الشركة الممتدة على سبعة عقود من الشغف والإصرار، مؤكدًا أن "الصبّاح إخوان" لم تكن مجرد شركة إنتاج، بل فكر فني وجسر بين الأجيال. وقال: "ما أعطانا القوة لنكمل هو الحب والإيمان من جمهورنا. الحلم لا يموت، والنجاح يُصنع كل يوم من جديد."

وأشار إلى أن الجيل الرابع من العائلة بدأ بالفعل في متابعة المسيرة، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة جهود الأجيال السابقة منذ المؤسس علي حسين الصبّاح.

الفنان أحمد السقا ألقى بدوره كلمة شكر فيها الصبّاح قائلًا: "يشرفني أن أقول كلمة حق في منتج محترم وقيمة كبيرة نفتخر بها كعرب."

واختُتم الاحتفال بصورة تذكارية وجلسة كوكتيل، تلتها أمسية فنية جمعت الحاضرين في أجواء احتفالية تؤكد أن "الحلم الصبّاحي" مستمر جيلاً بعد جيل.
مواضيع ذات صلة
مرقص: الاعتداءات الإسرائيلية تشكل تهديداً لأمن لبنان
lebanon 24
28/10/2025 18:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: أبناء لبنان في الاغتراب يشكّلون ركيزة أساسية لنهضة الوطن
lebanon 24
28/10/2025 18:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بول مرقص استقبل وفداً من "القوات اللبنانية"
lebanon 24
28/10/2025 18:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انتقلت باميلا الكيك من الدراما إلى الكوميديا؟
lebanon 24
28/10/2025 18:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الإعلام

وزير الإعلام

الشرق الأوسط

عبد الرحمن

اللبنانية

علي حسين

من جهته

ميقاتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24