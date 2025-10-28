Advertisement

لبنان

إنزلاق سيارات وحوادث سير... إليكم ما جرى في المصيلح

Lebanon 24
28-10-2025 | 06:44
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تسرّب مادة المازوت عند طلعة بلدة المصيلح، مما أدى الى انزلاق عدد من السيارات والتسببت بحوادث سير.
لبنان 24

لبنان

