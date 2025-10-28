قداس لتقديس الطوباوي إسطفان نعمة في كفيفان

Advertisement

أقيم في دير مار قبريانوس ويوستينا في كفيفان قداس لتقديس الطوباوي إسطفان نعمه، ترأسه الأب اسطفان فرح، رئيس الدير، بمشاركة الأب نجم شهوان، معلم المبتدئين في الرهبانية ، والأب بولس قزي، طالب دعوى تقديس الطوباوي إسطفان، وخدمت القداس جوقة الإخوة المبتدئين، بحضور النائب السابق أنطوان زهرا وفاعليات وحشد من المؤمنين.بعد تلاوة المقدس، ألقى الأب فرح عظة تناول فيها مزايا وسيرة الطوباوي إسطفان، مؤكدًا أنه كان رجل صلاة يدعو الجميع ليكونوا رجالًا ونساء صلاة، وهو أول عنصر من عناصر قداسة حياته. وأضاف أن العنصر الثاني هو العمل الصالح، حيث كان عاملاً أمينًا على المسؤوليات الموكلة إليه، محبًا للأرض ومخلصًا في خدمتها، داعيًا الجميع للعمل بأمانة وإخلاص في حياتهم اليومية.وأشار الأب فرح إلى أن الطوباوي إسطفان يدعونا لجذب الآخرين بالإيمان والعمل الصالح، مستفيدين من المواهب والمهام الموكلة لنا لنزرع في حياتنا ونشهد له كل يوم.في ختام القداس، شكر الأب فرح جميع من شارك في الصلاة من أجل تقديس الطوباوي إسطفان، ودعا الجميع إلى اللقاء في 27 من كل شهر للصلاة من أجل إعلان الأخ إسطفان قديسًا على مذابح الكنيسة في والعالم.وتلا القداس تطواف بذخائر الطوباوي إسطفان حول الدير، بالشموع وعلى وقع الصلوات والتراتيل، ثم تبارك المؤمنون بالذخائر.