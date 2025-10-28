Advertisement

لبنان

نصار: لبنان يسعى لبناء دولة قوية كخط دفاع أول لمواجهة الإرهاب

Lebanon 24
28-10-2025 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1435073-638972541914507019.jpg
Doc-P-1435073-638972541914507019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير العدل عادل نصار، أن لبنان يسعى بعد استعادة سيادته إلى بناء دولة قوية تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب.
Advertisement

وشدد نصار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، على أن مكافحة الإرهاب تبدأ بمحاسبة مرتكبيه مهما كانت هوياتهم، مشيرًا إلى أن لبنان، رغم ما مرّ به من أزمات متعددة، يستعيد اليوم دوره الطبيعي بفضل جهود رئيس الجمهورية والحكومة وأعضائها، ما يمكّن من إعادة تفعيل مؤسساته وتعزيز مكانته في إطار التعاون القضائي الدولي.

وأشار الوزير إلى أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، من خلال تطوير آليات التنسيق القضائي وتبادل المعلومات، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف نصار: "شهدنا عمليات إرهابية كثيرة، ومع تطور هذه الآفة كبرت الخلايا، ما يجعل المواجهة أكثر صعوبة في غياب التنسيق الدولي والقضاء المستقل"، موضحًا أن وزارة العدل أعادت إحياء ملفات الاغتيالات الإرهابية ضمن إطار العدالة والمحاسبة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن لبنان سيواجه آفة الإرهاب بالحضارة والقانون والعدالة، معتبرًا أن الرد الحقيقي على العنف يكمن في تعزيز دولة المؤسسات وصون حقوق الإنسان.
مواضيع ذات صلة
فضل الله: لبناء دولة قوية قادرة على حماية أرضها
lebanon 24
28/10/2025 18:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الارهاب: لا بد لنا بعد استعادة السيادة بناء دولة تعمل على مكافحة الارهاب وخط الدفاع الاول ضده
lebanon 24
28/10/2025 18:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: نصرالله أدرك خطر إسرائيل منذ عقود وإذا كان لبنان دولة صغيرة جغرافيّاً إلا أنّه دولة قوية في مواجهة إسرائيل نظراً لإرادة شبابه
lebanon 24
28/10/2025 18:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: حصر السلاح هو شرط أساسي لبناء الدولة
lebanon 24
28/10/2025 18:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24

مكافحة الإرهاب

وزارة العدل

عادل نصار

خط الدفاع

القضاء ا

الجمهوري

جمهورية

انت هوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24