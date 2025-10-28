نصار: لبنان يسعى لبناء دولة قوية كخط دفاع أول لمواجهة الإرهاب

Advertisement

أكد وزير العدل ، أن يسعى بعد استعادة سيادته إلى بناء دولة قوية تشكل الأول في مواجهة الإرهاب.وشدد خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في ، على أن مكافحة الإرهاب تبدأ بمحاسبة مرتكبيه مهما كانت هوياتهم، مشيرًا إلى أن لبنان، رغم ما مرّ به من أزمات متعددة، يستعيد اليوم دوره الطبيعي بفضل جهود رئيس الجمهورية والحكومة وأعضائها، ما يمكّن من إعادة تفعيل مؤسساته وتعزيز مكانته في إطار التعاون القضائي الدولي.وأشار الوزير إلى أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، من خلال تطوير آليات التنسيق القضائي وتبادل المعلومات، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.وأضاف نصار: "شهدنا عمليات إرهابية كثيرة، ومع تطور هذه الآفة كبرت الخلايا، ما يجعل المواجهة أكثر صعوبة في غياب التنسيق الدولي والقضاء المستقل"، موضحًا أن أعادت إحياء ملفات الاغتيالات الإرهابية ضمن إطار العدالة والمحاسبة.وختم الوزير بالتأكيد على أن لبنان سيواجه آفة الإرهاب بالحضارة والقانون والعدالة، معتبرًا أن الرد الحقيقي على العنف يكمن في تعزيز دولة المؤسسات وصون حقوق الإنسان.