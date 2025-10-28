درجات الحرارة إلى ارتفاع.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة للمديرية أن يكون طقس غدًا قليل الغيوم إجمالًا مع ضباب على المرتفعات، مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وانخفاض طفيف فوق الجبال وفي المناطق الداخلية.وجاء في النشرة:الحال العامة: يسيطر طقس خريفي مستقر على والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلاً خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الخميس، حيث يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها مع انخفاض نسبة الرطوبة.التوقعات بحسب الأيام:الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع سحب مرتفعة وضباب على المرتفعات، مع استقرار درجات الحرارة.الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع ضباب على المرتفعات، واستقرار الحرارة على الساحل مع انخفاض طفيف فوق الجبال والداخل.الخميس: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الموسمية، مع انخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة.الجمعة: صافٍ إجمالًا مع ارتفاع إضافي في الحرارة وبقاء الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة، مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار خصوصًا في المناطق الجنوبية.