Advertisement

لبنان

درجات الحرارة إلى ارتفاع.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
28-10-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1435081-638972555101259855.jpg
Doc-P-1435081-638972555101259855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس غدًا قليل الغيوم إجمالًا مع ضباب على المرتفعات، مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وانخفاض طفيف فوق الجبال وفي المناطق الداخلية.
Advertisement

وجاء في النشرة:

الحال العامة: يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلاً خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الخميس، حيث يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها مع انخفاض نسبة الرطوبة.

التوقعات بحسب الأيام:

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع سحب مرتفعة وضباب على المرتفعات، مع استقرار درجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع ضباب على المرتفعات، واستقرار الحرارة على الساحل مع انخفاض طفيف فوق الجبال والداخل.

الخميس: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الموسمية، مع انخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة.

الجمعة: صافٍ إجمالًا مع ارتفاع إضافي في الحرارة وبقاء الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة، مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار خصوصًا في المناطق الجنوبية.
مواضيع ذات صلة
الحرارة تُلامس الـ 35 درجة وتحذير.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
lebanon 24
28/10/2025 18:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رياح ناشطة وتحذير من ارتفاع الموج.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
lebanon 24
28/10/2025 18:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
lebanon 24
28/10/2025 18:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رذاذ وضباب وحرارة مرتفعة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
lebanon 24
28/10/2025 18:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24

العامة للطيران المدني

العامة للطيران

الحوض الشرقي

مديرية ال

لبنان وا

ريفي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24