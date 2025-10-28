Advertisement

لبنان

تقديرات إسرائيليّة: هذا عدد صواريخ "حزب الله"

Lebanon 24
28-10-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1435082-638972561049459214.png
Doc-P-1435082-638972561049459214.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تقديرات إسرائيلية رسمية تفيد أن إيران نقلت أسلحة إلى حزب الله عبر العراق وسوريا. 
Advertisement
 
وتشير التقديرات الإسرائيلية الرسمية، وفقاً للصحيفة، إلى أن حزب الله يمتلك نحو 10 آلاف صاروخ مقارنةً بنحو 120 ألف كان يمتلكها عشية الحرب الأخيرة. 
مواضيع ذات صلة
جعجع: هذا سبب إضافي لأن يُسلِّم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة
lebanon 24
28/10/2025 18:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
lebanon 24
28/10/2025 18:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو عدد صواريخ "توماهوك" التي يمتلكها الجيش الأميركيّ؟
lebanon 24
28/10/2025 18:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تقديرات تربك تل أبيب...العمق الإسرائيلي في مرمى الصواريخ من جديد؟
lebanon 24
28/10/2025 18:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

يسرائيل هيوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

يسرائيل

العراق

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24