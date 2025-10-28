تقديرات إسرائيليّة: هذا عدد صواريخ "حزب الله"

زعمت صحيفة " " أن تقديرات إسرائيلية رسمية تفيد أن نقلت أسلحة إلى عبر وسوريا.

وتشير التقديرات الرسمية، وفقاً للصحيفة، إلى أن حزب الله يمتلك نحو 10 آلاف صاروخ مقارنةً بنحو 120 ألف كان يمتلكها عشية الحرب الأخيرة.