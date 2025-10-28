Advertisement

لبنان

بالصور: الجيش يرفع ساترًا ترابيًا للعدو الإسرائيلي في مركبا

28-10-2025 | 07:58
 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
يستمر الجيش في متابعة خروقات العدو الإسرائيلي في ظل مواصلته اعتداءاته على المواطنين وانتهاكاته للسيادة الوطنية. وفي هذا السياق، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة ساتر ترابي كان العدو قد أقامه في خراج بلدة مركبا – مرجعيون.
وأكدت قيادة الجيش أن الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل ولجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism).
 
 
