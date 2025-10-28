بالصور: الجيش يرفع ساترًا ترابيًا للعدو الإسرائيلي في مركبا

صدر عن ـــ البيان الآتي:

يستمر الجيش في متابعة خروقات العدو في ظل مواصلته اعتداءاته على المواطنين وانتهاكاته للسيادة الوطنية. وفي هذا السياق، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع – اليونيفيل على إزالة ساتر ترابي كان العدو قد أقامه في خراج بلدة مركبا – .

وأكدت قيادة الجيش أن الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل ولجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism).