إعلان مواعيد استقبال التعازي بوفاة مؤسس مركز سرطان الأطفال جوزف عسيلي

نعت عائلة عسيلي رجل الأعمال وليم عسيلي، الرئيس المؤسس لمركز سرطان الأطفال في ، والد السيدة ماريا عسيلي زوجة الجميل، الذي توفي في يوم الخميس الواقع في 23 تشرين الأول الحالي.ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأربعاء الساعة الثانية بعد الظهر في القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) في الأشرفيّة.وتُقبل التعازي في قبل الصلاة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، كما تُستكمل أيام الخميس والجمعة 30 و31 من الشهر ذاته في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.