لبنان

إعلان مواعيد استقبال التعازي بوفاة مؤسس مركز سرطان الأطفال جوزف عسيلي

Lebanon 24
28-10-2025 | 08:50
Doc-P-1435102-638972600752734557.png
Doc-P-1435102-638972600752734557.png photos 0
نعت عائلة عسيلي رجل الأعمال جوزف وليم عسيلي، الرئيس المؤسس لمركز سرطان الأطفال في لبنان، والد السيدة ماريا عسيلي زوجة النائب نديم الجميل، الذي توفي في باريس يوم الخميس الواقع في 23 تشرين الأول الحالي.
ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأربعاء الساعة الثانية بعد الظهر في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) في الأشرفيّة.

وتُقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الصلاة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، كما تُستكمل أيام الخميس والجمعة 30 و31 من الشهر ذاته في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.
